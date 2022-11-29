Başıboş hayvanlar için barınak sorunu çözülüyor! Bakan Kirişci açıkladı: "Yerel yönetimlere ormanlık alanlardan arazi vereceğiz"

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"BARINAK SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ!" | VİDEO İZLE
Kirişci, yerel yönetimlere ormanlık alanlardan yer verilerek barınak sorununun çözüleceğini ifade etti ve İstanbul'da pilot uygulama başlatılacağını anlattı.
"İstanbul Valiliği'yle bir çalışma başlattık. Hayvan barınakları konusunda yer yoksunluğu söz konusu... Bu barınakların doğal hayata yakın olması da gerekiyor. Biz ormanlarımızdan yer vermeyi planlıyoruz. Yerel yönetimlere ormanlık alanlardan yer vererek İstanbul'un barınak sorununu gidereceğiz.
Bir derneğe ya da gönüllülere veremeyiz ama belediyelere yer verebiliriz. İstanbul'un 39 ilçesi için otuzar dekarlık yerleri yerel yönetimlerin doğal hayvan barınağı olarak kullanmalarını sağlayacağız. Süreci Valiliğimiz takip ediyor. İstanbul'da pilot uygulama olarak başlattık eğer karşılığı olursa ve bundan olumlu netice alab ilirsek diğer iller için de benzer bir yol izleyeceğiz"