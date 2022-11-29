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''Çözeceğiz" Bakan Kirişci'den başıboş hayvanlar için BARINAK SORUNU açıklaması!

''Çözeceğiz" Bakan Kirişci'den başıboş hayvanlar için BARINAK SORUNU açıklaması!
29.11.2022 12:21

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Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, başıboş hayvanlar için barınak sorununun çözüleceğini söyledi. "Yerel yönetimlere ormanlık alanlardan yer vereceğiz" dedi. Bakan Kirişci, uygulamada İstanbul'un pilot şehir olacağını belirtti.

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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kirişci, yerel yönetimlere ormanlık alanlardan yer verilerek barınak sorununun çözüleceğini ifade etti ve İstanbul'da pilot uygulama başlatılacağını anlattı.

"İstanbul Valiliği'yle bir çalışma başlattık. Hayvan barınakları konusunda yer yoksunluğu söz konusu... Bu barınakların doğal hayata yakın olması da gerekiyor. Biz ormanlarımızdan yer vermeyi planlıyoruz. Yerel yönetimlere ormanlık alanlardan yer vererek İstanbul'un barınak sorununu gidereceğiz.

Bir derneğe ya da gönüllülere veremeyiz ama belediyelere yer verebiliriz. İstanbul'un 39 ilçesi için otuzar dekarlık yerleri yerel yönetimlerin doğal hayvan barınağı olarak kullanmalarını sağlayacağız. Süreci Valiliğimiz takip ediyor. İstanbul'da pilot uygulama olarak başlattık eğer karşılığı olursa ve bundan olumlu netice alabilirsek diğer iller için de benzer bir yol izleyeceğiz"

"YOL HARİTASI BELİRLEYECEĞİZ"
Bakan Kirişci, uzmanların görüşlerine başvurularak yeni adımlar atılacağı mesajını da verdi:

"Önümüzdeki günlerde şehirlerde sahipsiz hayvan popülasyonunun artışıyla ilgili bir çalıştay düzenleyeceğiz. Bu çalıştayda akademisyenlerin, uzmanların görüşlerini alacağız ve bir yol haritası belirleyeceğiz."

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