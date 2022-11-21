CHP 6'lıya dayatmayı sürdürüyor! Özgür Özel'den 'Kemal Kılıçdaroğlu' çıkışı: Masayı aşan bir beklenti var

"HERKES SİZİ İSTİYOR ÖRGÜTTEN BASKI VAR."

Ancak bu durumun Özgür Özel'in ve CHP'nin söyleyeceği bir şey olmadığını belirten Özel, "Biz soruyoruz Kemal beye, 'Adaylık için ismini geçiyor, herkes sizi istiyor. Örgütten baskı var. Çıkıp adayımız Kemal bey demeli miyiz?' diyoruz. Şöyle diyor; Faik Öztrak ve 3 Grup Başkanvekili Siz benim ve parti adına konuşuyorsunuz. Çerçeve şudur. Altılı masanın tam mutabakatı ve bizim adayımız 13. cumhurbaşkanı olacak' diyor." ifadelerini kullandı.