CHP 6'lıya dayatmayı sürdürüyor! Özgür Özel'den 'Kemal Kılıçdaroğlu' çıkışı: Masayı aşan bir beklenti var

Cumhuriyet Halk Partisi yuvarlak masaya karşılık görmemesine rağmen Kemal Kılıçdaroğlu''nun adını dayatmayı sürdürüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu zaman zaman kendi söylemleri zaman zaman da yardımcıları aracılığıyla ismini ön plana çıkarıyor. Kılıçdaroğlu masada karşılık görmezken özellikle İYİ Parti tarafından her fırsatta veto ediliyor.
İYİ PARTİ VETO EDİYOR: ENDİŞELİYİZ
Meral Akşener geçtiğimiz aylarda 'Kılıçdaroğl'u dayatmasına "Noter değiliz" çıkışıyla karşılık vererek "Kazanacak bir aday çıkarmak istiyoruz" demiş ve tavrını net bir şekilde ortaya koymuştu.
Akşener Kılıçdaroğlu'na karşı zaman zaman İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu zaman zaman da ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı öne çıkarırken son olarak İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişeliyiz" çıkışını yaptı.
CHP Genel Başkan Yardımcıları Engin Altay ve Engin Özkoç, Ağıralioğlu'na sert sözlerle yüklenerek "Kraldan çok kralcı" yanıtını verirken iki parti arasında adaylık savaşına bu kez CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel girdi.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN KEMAL KILIÇDAROĞLU ÇIKIŞI
Özgür Özel CHP'nin yayın organı Halk TV'de adaylık meselesine ilişkin çarpıcı bir çıkış yaparak yine Kılıçdaroğlu dayatmasını sürdürdü.
ÖZGÜR ÖZEL: KESİN KAZANIR MASAYI AŞAN BİR BEKLENTİ VAR
Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olursa kesin kazanacağını iddia ederek, "Kemal bey kesin kazanır. Kemal bey çok ciddi bir farkla kazanır. Kemal beyin üzerinde bu masayı aşan bir beklenti var. Kemal bey kesin kazanır" dedi.