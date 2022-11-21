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    • 21.11.2022 12:29
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    CHP 6'lıya dayatmayı sürdürüyor! Özgür Özel'den 'Kemal Kılıçdaroğlu' çıkışı: Masayı aşan bir beklenti var

    Muhalefetin 2023 için adaylık savaşı sürüryor... Cumhuriyet Halk Partisi karşılık görmemesine rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını masaya dayatmaya devam ediyor. Son olarak İYİ Parti'den gelen "Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişe duyuyoruz" çıkışının yankıları sürerken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Kemal bey kesin kazanır. Kemal bey çok ciddi bir farkla kazanır. Kemal beyin üzerinde bu masayı aşan bir beklenti var. " ifadeleriyle masaya yeni bir dayatmada bulundu.

    takvim.com.tr
    CHP 6’lıya dayatıyor!

    Cumhuriyet Halk Partisi yuvarlak masaya karşılık görmemesine rağmen Kemal Kılıçdaroğlu''nun adını dayatmayı sürdürüyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu zaman zaman kendi söylemleri zaman zaman da yardımcıları aracılığıyla ismini ön plana çıkarıyor. Kılıçdaroğlu masada karşılık görmezken özellikle İYİ Parti tarafından her fırsatta veto ediliyor.

    İYİ PARTİ VETO EDİYOR: ENDİŞELİYİZ
    Meral Akşener geçtiğimiz aylarda 'Kılıçdaroğl'u dayatmasına "Noter değiliz" çıkışıyla karşılık vererek "Kazanacak bir aday çıkarmak istiyoruz" demiş ve tavrını net bir şekilde ortaya koymuştu.

    Akşener Kılıçdaroğlu'na karşı zaman zaman İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu zaman zaman da ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı öne çıkarırken son olarak İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişeliyiz" çıkışını yaptı.

    CHP Genel Başkan Yardımcıları Engin Altay ve Engin Özkoç, Ağıralioğlu'na sert sözlerle yüklenerek "Kraldan çok kralcı" yanıtını verirken iki parti arasında adaylık savaşına bu kez CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel girdi.

    ÖZGÜR ÖZEL'DEN KEMAL KILIÇDAROĞLU ÇIKIŞI
    Özgür Özel CHP'nin yayın organı Halk TV'de adaylık meselesine ilişkin çarpıcı bir çıkış yaparak yine Kılıçdaroğlu dayatmasını sürdürdü.

    ÖZGÜR ÖZEL: KESİN KAZANIR MASAYI AŞAN BİR BEKLENTİ VAR
    Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olursa kesin kazanacağını iddia ederek, "Kemal bey kesin kazanır. Kemal bey çok ciddi bir farkla kazanır. Kemal beyin üzerinde bu masayı aşan bir beklenti var. Kemal bey kesin kazanır" dedi.

        "HERKES SİZİ İSTİYOR ÖRGÜTTEN BASKI VAR."
        Ancak bu durumun Özgür Özel'in ve CHP'nin söyleyeceği bir şey olmadığını belirten Özel, "Biz soruyoruz Kemal beye, 'Adaylık için ismini geçiyor, herkes sizi istiyor. Örgütten baskı var. Çıkıp adayımız Kemal bey demeli miyiz?' diyoruz. Şöyle diyor; Faik Öztrak ve 3 Grup Başkanvekili Siz benim ve parti adına konuşuyorsunuz. Çerçeve şudur. Altılı masanın tam mutabakatı ve bizim adayımız 13. cumhurbaşkanı olacak' diyor." ifadelerini kullandı.

        8. KEZ TOPLANDILAR ADAY ÇIKMADI
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 8. kez toplanmasına rağmen henüz aday konusunu netleştiredi.

        VETO VE KARŞILIKLI ENTRİKALAR
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını dayatırken İYİ Parti her fırsatta karşı çıkıyor. Masada sadece Gültekin Uysal tarafından karşılık gören Kemal Kılıçdaroğlu özellikle Meral Akşener tarafından veto yiyor.

        Her fırsatta Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı öne süren İYİ Parti son dönem de adaylık için Akşener'in de ismini dillendirmeye başladı. Ancak masanın gizli ortağı HDP de Akşener ve Yavaş'ı veto ediyor... Yaşanan bu kriziler her geçen gün boyut kazanırken masanın daha ne kadar sağlam kalacağı merak ediliyor.

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