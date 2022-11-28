Çorum'da olaylı gece! Kavga ihbarına giden polise pompalı tüfekle saldırı

Çorum'da 2 grup arasında çıkan kavgaya müdahale için giden polis aracına pompalı tüfekle ateş açıldı.

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 52'nci Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir kişi bıçakla, bir kişi de av tüfeği ile vurularak yaralandı.