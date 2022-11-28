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    • 28.11.2022 09:18
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    Çorum'da olaylı gece! Kavga ihbarına giden polise pompalı tüfekle saldırı

    Çorum'da 2 grup arasında çıkan kavgaya müdahale için giden polis aracına pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirildi! Saldırıda yaralanan olmazken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İşte detaylar...

    Polise saldırı!

    Çorum'da 2 grup arasında çıkan kavgaya müdahale için giden polis aracına pompalı tüfekle ateş açıldı.

    Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 52'nci Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir kişi bıçakla, bir kişi de av tüfeği ile vurularak yaralandı.

    POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI
    İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaçan bir aracı durdurup, müdahale etmek istedi. Bu sırada başka bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı.

    Polis aracına çok sayıda saçma isabet etti. Polise yönelik saldırıda yaralanan olmazken, bölgeye çok sayıda takviye ekip gönderildi.

    GÖZALTINA ALINDI
    Kavgada yaralanan 2 kişi, ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya ilişkin çok sayıda şüpheli, gözaltına alındı.

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    Haberler Güncel Çorum'da olaylı gece! Kavga ihbarına giden polise pompalı tüfekle saldırı
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