Türkiye’den kaçan FETÖ'cü ve PKK'lı teröristler sığınma için Yunanistan’a yalvardı!

Bir grup kaçak, mısır tarlasında çektikleri video ile Yunanistan'dan sığınma talep etti. Söz konusu video, sosyal medya platformu Twitter'da Özgür Medya "@Ozgurmedya_TR" isimli ve kullanıcı adlı hesap üzerinden, "Çok ACİL yayalım lütfen" ifadeleri kullanılarak paylaşıldı. Video içerisinde yer alan ve Yunanistan'dan sığınma talep eden kişilerin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK üyesi olduğu, haklarında sonuçlanan davalar neticesinde yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı.
FETÖ'CÜ EMRAH GÖKDEMİR
BYLOCKCU KAÇAK SIĞINMA TALEP ETTİ
Türkiye'de haklarındaki davalardan dolayı cezaları bulunan bir grup FETÖcü ve PKK'lı kaçak, Yunanistan'a kaçarak saklandıkları mısır tarlasında bir video çekerek sığınma talebinde bulundu. Söz konusu video Twitter üzerinden yayınlanırken, video da yer alan ve sığınma talep eden Emrah Gökdemir'in FETÖ'nün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 20 Temmuz 2017'de tarihinde tutuklandığı, 08 Ocak 2018'de tahliye edildiği öğrenildi.
FETÖ'CÜ ABDULVAHAP AYGÜN
ARALARINDA SORUMLU DÜZEYDE YÖNETİCİDE VAR
Görüntülerde yer alan Abdulvahap Aygün'ün de, FETÖ/PDY içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, örgüte finansal destek sağladığı, "Bylock" kullanıcısı olduğu, Bank Asya Genel Müdürlüğü yönetimine "TMSF" tarafından el konulmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen eylemlere katıldığı bilgisi edinildi.