Türkiye’den kaçan FETÖ'cü ve PKK'lı teröristler sığınma için Yunanistan’a yalvardı!



ORDUDAN ATILAN FETÖCÜ ASTSUBAY'DA ARALARINDA

Görüntülerde yer alan diğer bir ismin Mikail Tekin olduğu tespit edilirken, Tekin'in FETÖ/PDY mahrem yapılanması içerisinde askeri personel olarak faaliyet yürüttüğü, örgüt içerisinde sabit hatlardan ya da ankesörlü telefonlardan haberleştikleri tespit edilen astsubaylardan olduğu, ifade ve teşhislerde adının geçtiği ortaya çıktı. KHK ile kamu görevinden çıkarılan Tekin'in, "terör amaçlı örgüte üye olma" suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.

PKK'LILAR İLE BİRLİKTE GİTTİLER

Aynı telefondan ve peş peşe çekildiği değerlendirilen görüntülerde, mekanın ve görüntü çekilen telefonun aynı olmadı dikkat çekti. Görüntülerde FETÖcülerin yanısıra PKK'lıların da yer aldığı ortaya çıktı.



Video içerisinde yer alan Suat Tunçay'ın hakkında "Silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma", "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" ve "evden hırsızlık" suçlarından kaydının olduğu ortaya çıkarken, Tunçay'ın PKK/KCK terör örgütüne yardımcı olduğu, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Yurtsever Demokratik Gençlik Hareketi (YDG-H), BDP ve HDK organizesinde eylem/etkinliklere katıldığı bilgisi edinildi.