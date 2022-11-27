Başkan Erdoğan, Konya’da sınır ötesi operasyon mesajı: Ülkemizi adım adım sınırların ötesinden başlayarak güvenli hale getirmekte kararlıyız

Başkan Tayyip Erdoğan, 'ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, beklenen Suriye Harekatı'na ilişkin, "Sözlerimin hemen başında Pençe Kilit'te şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gelin bir Fatiha gönderelim. İnşallah bu harekatlar ile ülkemizi adım adım sınırların ötesinden başlayarak güvenli hale getirmekte kararlıyız. Rabbimiz güvenlik güçlerimize güç versin, kuvvet versin, daima muzaffer eylesin.



KONUNUN TAKIPÇİSİYİM

Konya'daki bir barınakta yaşanan vahşete değinen Erdoğan, net konuştu: Görevli iki vicdansızın sebep olduğu görüntüleri ne yazık ki biz de üzüntüyle takip ettik. Dünyamızdaki canlı ve cansız tüm varlıklar gibi hayvanlar da bize Allah'ın bir emanetidir. Hayvanlara zulmetme hakkına kim nerede olursa olsun sahip değildir. Hayvanların korunmasıyla ilgili en ileri yasal düzenlemeleri, uygulamaları hayata geçirmiş bir yönetim olarak, aksi yönde hiçbir davranışa rıza gösteremeyiz. Konunun takipçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.



2 BÜYÜK DİPLOMATİK ZAFERE İMZA ATTIK

Başkan Erdoğan, AK Parti Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda ise "Faizde tek haneye indik. Bundan sonra da devam edecek. Merak etmeyin enflasyon da inecek" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'na şehir hasteneleri ve Rusya-Ukrayna krizi üzerinden eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Türkiye dengeli politikasıyla dünyanın takdirini kazandı. Tahıl anlaşması ve esir takası ile kimsenin cesaret edemediği 2 büyük diplomatik zafere imza attık" dedi.

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