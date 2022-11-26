Başkan Erdoğan'a sevgi seli: Hınca hınç dolan meydanda 6'lı masaya ince gönderme
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Meydanı'nda düzenlenen, "Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. Erdoğan, havalimanında ve meydanda büyük bir sevgiyle karşılandı. Meydanı dolduran kalabalıklar Erdoğan'a sevgisini tezahüratlarla gösterirken, alana asılan ve 6'lı masalıyı hicveden bir pankart dikkatleri çekti.
26.11.2022 15:53 - Son Güncelleme: 26.11.2022 16:02
Erdoğan, Bakanlar ve Konya protokolü ile 'Guzum Teyzem' olarak bilinen Esma Çökmen tarafından karşılandı.
Konya'nın 'guzum teyze' olarak tanıdığı ve Başkan Erdoğan'ın kente her gelişinde görüştüğü Karatay Belediye Meclis Üyesi Esma Çökmen sarılarak sevgisini gösterdi.