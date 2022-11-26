Vav TV İzle
Haberler Güncel Başkan Erdoğan'a sevgi seli: Hınca hınç dolan meydanda 6'lı masaya ince gönderme

Başkan Erdoğan'a sevgi seli: Hınca hınç dolan meydanda 6'lı masaya ince gönderme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Meydanı'nda düzenlenen, "Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. Erdoğan, havalimanında ve meydanda büyük bir sevgiyle karşılandı. Meydanı dolduran kalabalıklar Erdoğan'a sevgisini tezahüratlarla gösterirken, alana asılan ve 6'lı masalıyı hicveden bir pankart dikkatleri çekti.

AJANSLAR
26.11.2022 15:53 - Son Güncelleme: 26.11.2022 16:02
Başkan Erdoğan’a sevgi seli: Hınca hınç dolan meydanda 6’lı masaya ince gönderme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak saat 13.35'te Konya Havalimanına indi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Erdoğan’a sevgi seli: Hınca hınç dolan meydanda 6’lı masaya ince gönderme

Erdoğan, Bakanlar ve Konya protokolü ile 'Guzum Teyzem' olarak bilinen Esma Çökmen tarafından karşılandı.

Başkan Erdoğan’a sevgi seli: Hınca hınç dolan meydanda 6’lı masaya ince gönderme

Konya'nın 'guzum teyze' olarak tanıdığı ve Başkan Erdoğan'ın kente her gelişinde görüştüğü Karatay Belediye Meclis Üyesi Esma Çökmen sarılarak sevgisini gösterdi.

Başkan Erdoğan’a sevgi seli: Hınca hınç dolan meydanda 6’lı masaya ince gönderme

Başkan Erdoğan ilk olarak karşılam heyetinde bulunan görevlilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan’a sevgi seli: Hınca hınç dolan meydanda 6’lı masaya ince gönderme

Erdoğan havalimanından ayrılarak Konya Mevlana Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu.

SON DAKİKA