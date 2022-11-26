Başkan Erdoğan'dan Konya'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Konya'da yapımı tamamlanan ve Akdeniz ile İç Anadolu'yu kesintisiz birbirine bağlayacak Eğiste Hadimi Viyadüğü'nü hizmete açıyor. Eğiste Hadimi Viyadüğü ile birlikte ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile yapımı tamamlanan diğer tesislerin de açılışı da yapılıyor. Başkan Erdoğan, düzenlenen toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Sözlerimin hemen başınd Pençe Kilit Harekat Bölgesinde şehit düşen üç askerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için diyen şairin ifade ettiği gibi milletimizin ve devletimizin bekası, huzurlu ve güçlü geleceğimiz için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyoruz.
SURİYE'YE HAREKAT MESAJI
İnşallah bu harekatlarla adım adım ülkemizi sınırları ötesinden bşlayarak her karışıyla güvenli hale getirmekte kararlıyız. Rabbim askerimize, polisimize, jandarmamıza güç ve kuvvet versin her daim muzaffer eylesin.
Yaklaşık 3,5 aylık bir aranın ardından tekrar Konya'da bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Ağustosta İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışına geldiğimizde sizlerle arzu ettiğimiz şekilde hasbihal edememiştik. Yılbaşında Konya-Karaman hızlı tren hattı açılış töreninde de trenle Karaman'a devam edemediğimiz için istediğimiz gibi hasbihal edememiştik. Bugün dolu dolu bir Konya programı yapacağız.
Ne diyor Aşık; Tatlı dile, güler yüze doyulur mu, doyulur mu? Aşkınan bakışan göze doyulur mu, doyulur mu? Garibim geldik gitmeye muhabbetimiz bitmeye yârinen sohbet etmeye doyulur mu, doyulur mu?
Biz de milletimizle sohbet etmeye doyamıyoruz. Hele bir de bu muhabbet darulmülk Konya'da ise hiç doyum olmuyor. Konya'ya ayak bastığımız andan itibaren bizleri muhabbetle karşılayan kardeşlerimin her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Selçuklu'nun başkenti, Mevlana'nın gönül pınarı, sanayinin, tarımın, ticaretin, ilim ve irfanın şehri Konya'yı sevmeyenin kalbi kurur. Merhum Tanpınar bir başkent daima başkenttir ne kadar susturulursa susturulsun yine konuşur diyor. Bozkırın vefalı evladı Konyamızda onu susturmaya çalışanlara inat bin yıldır olduğu gibi bugün de konuşmaya devam ediyor.