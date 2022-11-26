Başkan Erdoğan'dan Konya'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Konya'da yapımı tamamlanan ve Akdeniz ile İç Anadolu'yu kesintisiz birbirine bağlayacak Eğiste Hadimi Viyadüğü'nü hizmete açıyor. Eğiste Hadimi Viyadüğü ile birlikte ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile yapımı tamamlanan diğer tesislerin de açılışı da yapılıyor. Başkan Erdoğan, düzenlenen toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



Sözlerimin hemen başınd Pençe Kilit Harekat Bölgesinde şehit düşen üç askerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için diyen şairin ifade ettiği gibi milletimizin ve devletimizin bekası, huzurlu ve güçlü geleceğimiz için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyoruz.



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