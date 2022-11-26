Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.11.2022 07:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.11.2022 15:37
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'dan Konya'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Başkan Erdoğan, Akdeniz ile İç Anadolu'yu kesintisiz birbirine bağlayacak Eğiste Hadimi Viyadüğü ve Konya'da yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor. Suriye'ye harekat mesajı veren Başkan Erdoğan, "Bu harekatlarla adım adım ülkemizi, sınırları ötesinden başlayarak her karışıyla güvenli hale getirmekte kararlıyız." dedi. Konya'daki infial uyandıran görüntülerle ilgili de konuşan Erdoğan, "İki vicdansızın sebep olduğu o görüntüleri üzüntü ile izledik, bir daha benzeri görüntülerin yaşanmaması için gereken tedbirler alınmıştır. Konunun takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Başkan Erdoğan, Konya'da yapımı tamamlanan ve Akdeniz ile İç Anadolu'yu kesintisiz birbirine bağlayacak Eğiste Hadimi Viyadüğü'nü hizmete açıyor. Eğiste Hadimi Viyadüğü ile birlikte ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile yapımı tamamlanan diğer tesislerin de açılışı da yapılıyor. Başkan Erdoğan, düzenlenen toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

    AHaber CANLI YAYIN

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    Sözlerimin hemen başınd Pençe Kilit Harekat Bölgesinde şehit düşen üç askerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için diyen şairin ifade ettiği gibi milletimizin ve devletimizin bekası, huzurlu ve güçlü geleceğimiz için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyoruz.

    SURİYE'YE HAREKAT MESAJI

    İnşallah bu harekatlarla adım adım ülkemizi sınırları ötesinden bşlayarak her karışıyla güvenli hale getirmekte kararlıyız. Rabbim askerimize, polisimize, jandarmamıza güç ve kuvvet versin her daim muzaffer eylesin.

    Yaklaşık 3,5 aylık bir aranın ardından tekrar Konya'da bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Ağustosta İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışına geldiğimizde sizlerle arzu ettiğimiz şekilde hasbihal edememiştik. Yılbaşında Konya-Karaman hızlı tren hattı açılış töreninde de trenle Karaman'a devam edemediğimiz için istediğimiz gibi hasbihal edememiştik. Bugün dolu dolu bir Konya programı yapacağız.

    Ne diyor Aşık; Tatlı dile, güler yüze doyulur mu, doyulur mu? Aşkınan bakışan göze doyulur mu, doyulur mu? Garibim geldik gitmeye muhabbetimiz bitmeye yârinen sohbet etmeye doyulur mu, doyulur mu?

    Biz de milletimizle sohbet etmeye doyamıyoruz. Hele bir de bu muhabbet darulmülk Konya'da ise hiç doyum olmuyor. Konya'ya ayak bastığımız andan itibaren bizleri muhabbetle karşılayan kardeşlerimin her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Selçuklu'nun başkenti, Mevlana'nın gönül pınarı, sanayinin, tarımın, ticaretin, ilim ve irfanın şehri Konya'yı sevmeyenin kalbi kurur. Merhum Tanpınar bir başkent daima başkenttir ne kadar susturulursa susturulsun yine konuşur diyor. Bozkırın vefalı evladı Konyamızda onu susturmaya çalışanlara inat bin yıldır olduğu gibi bugün de konuşmaya devam ediyor.

        Konyalı olmak demek illa elinde etli ekmek, ağzında Mevlana şekeri ile gezmek demek değildir. İnsan yaşadığı yere benzer diyen şairimizin işaret ettiği gibi bu şehrin insanları tarihlerinin ve medeniyetlerinin mirası o vakur o hikmetli o dirayetli tavırlarıyla kendilerini her yerde belli eder. Milletimizin özeti Konyalılara husumet besleyenler ya kendi köklerinden kopmuş mankurtlardır ya da başka kökleri sulayan riyakarlardır. Biz ilk gençlik yıllarımızdan beri bu şehirle beraber yol yürümekten şeref duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Rabbime bu kardeşinizi böyle bir milletin evladı olarak yarattığı, bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için ne kadar hamd etsem azdır.


        ASLA ZULÜM ETMEYECEĞİZ
        Orada görevli iki vicdansızın sebep olduğu o görüntüleri üzüntü ile izledik, bir daha benzeri görüntülerin yaşanmaması için gereken tedbirler alınmıştır. Hayvanlar da bize Allah'ın bir emanetidir, onlardan elbette istifade edeceğiz ama asla zulüm etmeyeceğiz. Konunun takipçisi olacağız

        80 milyar liralık kamu yatırımını Konya'ya yaptık.




        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "KONYA TÜRKİYE YÜZYILI'NA HAZIR" PAYLAŞIMI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki programı öncesinde "Konya Türkiye Yüzyılı'na hazır" paylaşımında bulundu.

        Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Konya'da toplam 18 milyar liralık pek çok eser ve hizmetin resmi açılışını yapacağız. Konya Türkiye Yüzyılı'na hazır." değerlendirmesini yaptı.

        Paylaşımda, bir bölümünde Başkan Erdoğan'ın sözlerini okuduğu, Türkiye Yüzyılı için hazırlanmış beste eşliğinde, Konya'nın doğal ve kültürel zenginlikleri ve AK Parti hükümetleri döneminde yapılan yatırımların gösterildiği bir de video yer aldı.

        Video, "Konya'mıza kazandırdığımız bu eserler, Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." ifadeleriyle sona eriyor.



            BAŞKAN ERDOĞAN KONYA'YA GELDİ
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere Konya'ya geldi.



            Erdoğan, havaalanında kendisini karşılayanlar arasında bulunan öğrencilerle fotoğraf çektirdi, armağan verdi.


            EĞİSTE HADİMİ VİYADÜĞÜ TRAFİĞE AÇILIYOR
            Konya'da yapımı tamamlanan ve Akdeniz ile İç Anadolu'yu kesintisiz birbirine bağlayacak Eğiste Hadimi Viyadüğü trafiğe açılıyor.

            Toroslar üzerinde "dengeli konsol" yapım metoduna göre yükseklikleri 42-166 metre olan, 8 orta ve 2 kenar ayak üzerinde Karayolları Genel Müdürlüğünce projelendirilen Eğiste Hadimi Viyadüğü'nde çalışmalar tamamlandı.

            Türkiye'nin en yüksek ve en uzun dengeli konsol köprüsü olacak viyadük, 12,5 metre platform genişliğe sahip 2 farklı köprü şeklinde projelendirildi.

                Eğiste Hadimi Viyadüğü, gidiş-geliş güzergahında 4 şeritte trafiğe hizmet verecek.

                Mevcut iki yönlü yolun standartlarının ve bu kapsamda trafik, yol ve sürüş güvenliğinin artırılması için yapılan Eğiste Hadimi Viyadüğü, mevcut yola göre yaklaşık 4 bin 400 metre kısalma sağlayacak.

                Viyadüğün trafiğe açılmasıyla Türkiye'nin kuzey-güney aksının önemli arterlerinden biri olan Konya-Hadim-Taşkent-Alanya güzergahında zamandan tasarruf sağlarken, seyahat konforu ve sürüş emniyetiyle yol standardı yükseltilecek, akaryakıttan tasarruf edilerek ülke ekonomisine önemli oranda katkı sağlanacak.

                    "ESKİ GÜZERGAHA GÖRE 20 DAKİKA ZAMAN TASARRUFU SAĞLAYACAKTIR"
                    Karayolları 3. Bölge Müdürü Serdar Ateş, viyadüğün Konya-Karaman ayrımı Belören Hadim Devlet Yolu üzerine yapıldığını söyledi.

                    Eğiste Hadimi Viyadüğü üzerindeki 63,6 kilometrelik bölünmüş yolu tamamladıklarını anlatan Ateş, "Bu proje içinde Eğiste Hadimi Viyadüğü var. Viyadük, 1400 metre uzunluğunda ve ayak yüksekliği 166 metredir. Ülkemizin en yüksek ayak yüksekliğine sahip dengeli konsoludur ve en uzunudur. Eski güzergaha göre yolu 4,4 kilometre kısaltacaktır ve 20 dakika zaman tasarrufu sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

                    Açılışın 26 Kasım Cumartesi günü yapılacağı bilgisini paylaşan Ateş, "Allah izin verirse cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın teşrifiyle viyadüğümüzü trafiğe açmış olacağız." diye konuştu.

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Oryantiring turnuvasında zamana karşı yarış
                    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Konya'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
                        SON DAKİKA