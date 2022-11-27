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    "Merak etme anne üşümüyorum"! Şehit Uzman Çavuş Mustafa Yıldız’ın annesiyle son konuşması yürekleri dağladı

    2 askerle birlikte şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Yıldız’ın annesi Zübeyde Yıldız’la yaptığı son telefon görüşmesi yürekleri dağladı. İşte tüm detaylar...

    İLHAN DEMİRCİOĞLU ULUSAL HABERLER-YURT
    Merak etme anne üşümüyorum

    Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın (25) 2 saat önce Samsun'daki annesi ile görüştüğü ortaya çıktı.



    Annesine telefonda "Şu an nöbetteyim yağmur yağıyor" diyen Yıldız'a annesi Zübeyde Yıldız'ın, "Oğlum üşütme sakın" dediği, şehidin ise "Merak etme anne üstüm sağlam, üşümüyorum" dediği öğrenildi.

    Teğmen Duabey Öztürkmen ile Sözleşmeli Erler Hakan Köroğlu, Eyyüp Uğurlu, Mehmet Demir, İsmail Ünal'ın baba ocağına da ateş düştü.

    Pençe Kilit Harekatı'nda önceki gün 3 asker şehit oldu. Dün akşam da 3 askerin şehit haberi geldi. Bölgede hava destekli operasyonlar yapıldı. İki günde 22 terörist etkisiz hale getirildi.



    P. SÖZ. ER EYYÜP UĞURLU



        P. SÖZ. ER HAKAN KÖROĞLU



        P. SÖZ. ER MEHMET DEMİR



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            Haberler Güncel "Merak etme anne üşümüyorum"! Şehit Uzman Çavuş Mustafa Yıldız’ın annesiyle son konuşması yürekleri dağladı
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