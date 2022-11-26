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    • Güncel
    • 27.11.2022 06:28
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    • 27.11.2022 06:32
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    HAVA DURUMU | Kar adım adım geliyor! Meteorolojiden 2 il için çok kritik uyarı | 27 Kasım-1 Aralık 2022

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Yapılan tahminlerde özellikle yurdun doğu kesimlerinde kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Rize ve Artvin'de yağışların kuvvetli olacağı belirtilirken, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 5 günlük güncel hava durumu raporu...

    Kar adım adım geliyor! 2 il için çok kritik uyarı

    Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege Kıyıları, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu ile Kırklareli, Sakarya, Bursa, Kütahya, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların, Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Marmara, Ege ve Akdeniz'de kuzey, iç kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların sebep olacağı muhtemel sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgarın sebep olacağı muhtemel ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç, direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ



        MARMARA
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Bursa ve Sakarya ile Balıkesir'in kuzey çevrelerinin, Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BURSA 6°C, 13°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

        İSTANBUL 7°C, 13°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        KIRKLARELİ 3°C, 9°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        KOCAELİ 8°C, 13°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam Kütahya çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

        AFYONKARAHİSAR 0°C, 9°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        DENİZLİ 7°C, 16°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        İZMİR 8°C, 18°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        MUĞLA 5°C, 13°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA 10°C, 21°C
        Parçalı bulutlu

        ANTALYA 10°C, 19°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        HATAY 8°C, 18°C
        Parçalı bulutlu

        ISPARTA 3°C, 12°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Kayseri çevrelerinin yağmurlu, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

            ANKARA 1°C, 11°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            ESKİŞEHİR 3°C, 10°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            KONYA 2°C, 10°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            SİVAS 0°C, 7°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Bolu, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bolu'nun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

            BOLU 0°C, 9°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

            DÜZCE 6°C, 14°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            KASTAMONU 1°C, 8°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı

            SİNOP 12°C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Rize çevrelerinde ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin sahil şeridinde rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

            AMASYA 5°C, 11°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            ARTVİN 6°C, 9°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            SAMSUN 8°C, 14°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            TRABZON 13°C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

            ELAZIĞ 3°C, 12°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

            ERZURUM -1°C, 3°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            KARS -3°C, 6°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            VAN 2°C, 8°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR 4°C, 13°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

                GAZİANTEP 4°C, 13°C
                Parçalı bulutlu

                SİİRT 6°C, 13°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

                ŞANLIURFA 7°C, 15°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu

                27 KASIM-1 ARALIK 2022 HAVA DURUMU
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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Kar adım adım geliyor! Meteorolojiden 2 il için çok kritik uyarı | 27 Kasım-1 Aralık 2022
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