HAVA DURUMU | Kar adım adım geliyor! Meteorolojiden 2 il için çok kritik uyarı | 27 Kasım-1 Aralık 2022

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Bolu, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bolu'nun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU 0°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı

SİNOP 12°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Rize çevrelerinde ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin sahil şeridinde rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 6°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 13°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı