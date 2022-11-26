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    Son dakika: Düzce'de eğitime 1 hafta ara verildi! Bakan Özer: Okullar 5 Aralık'ta eğitime başlayacak

    Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce'de okulların bir hafta tatil edildiğini belirterek, "Okullar 5 Aralık'ta eğitime başlayacak" dedi. Teröristlerin roketli saldırı gerçekleştirdiği Gaziantep'in Karkamış ilçesinde de, Valilik kararı ile okullar 2 gün daha tatil edildi.

    Düzce’de eğitime 1 hafta ara verildi!

    Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce'de okulların bir hafta tatil edildiğini belirterek, "Okullar 5 Aralık'ta eğitime başlayacak" dedi.

    KARKAMIŞ'TA EĞİTİME 2 GÜN DAHA ARA VERİLDİ
    Teröristlerin 21 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirdiği roketli saldırıda 1 okul, 1 TIR ve evlerin hasar gördüğü Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, Valilik kararı ile okullar 2 gün daha tatil edildi.

    Suriye'nin kuzeyinden gerçekleştirilen roketli saldırılarda hasar meydana gelen Kocatepe İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan, bir binada ise 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralanmıştı.

    Saldırının hemen ardından ilçede 1 hafta boyunca Eğitime Ara verilirken, roketin düştüğü Kocatepe İlkokulunda hızlı bir bakım ve onarım çalışması başlatılmıştı.

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