Depremde felaketi önleyecek: Yapay zeka EDIS depremi 20 saniye önce bildi

Bu uyarıyı otomatik olarak 'Otomatik Kapatma Sistemleri'ne hızla dağıttı. Bu durumda gazın kesilmesi, asansörün kata alınması gibi birçok uygulamalarda da hızla tedbir alınmış olundu."

SÜREYİ MERKEZ ÜSSÜ BELİRLİYOR

Hürriyet'te yer alan habere göre; Depremin merkez üssü İstanbul'a ne kadar uzaksa, erken haber alma süresinin o kadar uzadığını kaydeden Dr. Tunç, İstanbul merkezli bir depremde sistemin nasıl faydalı olacağını dile getirdi.