CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'den kopyala yapıştır projesi! Kim bu Mossad Recep?



Adı Recep Beşenk, eski bir BDDK çalışanı ve AK Parti'den milletvekili adayı olmuş biri... Kılıçdaroğlu'nun onu danışman yapması CHP'lileri bile şaşırtmış ve tepki göstermişlerdi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun büyük vizyonunun arkasında böyle bir isim var.

Proje AK Parti'den çalıntı mı?

Üstelik Kılıçdaroğlu'na sunduğu proje de yıllar önce AK Partililerce çalışılmış bir proje. Zafer Çağlayan'ın Ekonomi Bakanı olduğu yıllarda yani 2011 seçimlerinden sonra, "Mersin'i bölgenin sanayi ve ticaret merkezi" yapmak için hazırlanan bir proje bu...

O projenin hayvancılık ayağında çalışan isimlerden biriymiş bugün Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olan Recep Beşenk... Bakan Çağlayan'ın ekibi projeyi hazırlıyor ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na (EKK) sunuyor.

Sonucun ne olduğunu projede çalışanlardan biri yıllar sonra şöyle anlatıyor:

"O proje Mersin için hazırlanmıştı.

Ama kurulda Ali Babacan takoz oldu..." Sonra da duyduklarına inanamadığını ekliyor:

"O projede çalışanlardan sadece biri olan Beşenk'in Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmasına çok şaşırdım. Bizim pek ciddiye almadığımız, ikincil ekibin içinde olan bir isim danışman yapılıyor ve teras katta ofis veriliyordu. Ama asıl şaşkınlığı bizim projeyi kendi projesi diye Kılıçdaroğlu'na satmasını duyunca yaşadım." Bu bilgiler ve daha fazlası CHP kulislerinde konuşuluyor. Onlara göre, projede "Serbest bölge, cevher işleme ve enerji merkezi" gibi başlıklar var ve copy past yöntemiyle Mersin çıkarılmış, yerine Türkiye konmuş...