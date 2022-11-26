CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'den kopyala yapıştır projesi! Kim bu Mossad Recep?

Seçime sayılı günler kala 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı henü belli değil. Siyaset kulisleri ise CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık açıklamasını konuşuyor.
3 Aralık'ta Türkiye'yi sonsuza kadar krizlerden kurtaracaklarını iddia ederek yeni vizyonlarını açıklayacaklarını söyledi. ABD ve İngiltere'ye de bu nedenle gittiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Ekiplerimiz, yatırımcılar, taze para da hazır" dedi. Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinde 8 saat ortadan kaybolmuş ve FETÖ'cülerle görüştüğü iddia edilmişti. Kılıçdaroğlu'nun 8 saatlik kayıpla ilgili yaptığı yaptığı "hamburger" açıklaması alay konusu olmuştu. Tefeci dediği İngiltere'deki finans şirketleriyle görüşmesi de fiyaskoya dönen Kılıçdaroğlu, ismi duyulmamış sözde finans şirketleriyle görüşüp yurda geri dönmüştü.
KILIÇDAROĞLU'NUN PROJESİ AK PARTİ'DEN ÇALINTI MI?
Kılıçdaroğlu'nun vizyon projesi olarak lanse ettiği açıklamasının şifrelerini Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür köşesine taşıdı. "Kılıçdaroğlu'nun vizyon projesi ve arkasındaki 'sır' adam" başlıklı yazısında CHP Genel Başkanı'nın projesinin arkasındaki ismi açıklayan Övür, "Adı Recep Beşenk, eski bir BDDK çalışanı ve AK Parti'den milletvekili adayı olmuş biri... Kılıçdaroğlu'nun onu danışman yapması CHP'lileri bile şaşırtmış ve tepki göstermişlerdi. İşte Kılıçdaroğlu'nun büyük vizyonunun arkasında böyle bir isim var. Üstelik Kılıçdaroğlu'na sunduğu proje de yıllar önce AK Partililerce çalışılmış bir proje. Zafer Çağlayan'ın Ekonomi Bakanı olduğu yıllarda yani 2011 seçimlerinden sonra, "Mersin'i bölgenin sanayi ve ticaret merkezi" yapmak için hazırlanan bir proje bu..." dedi.