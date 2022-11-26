CHP'nin hayali projelerine bir yenisi eklendi: Temeli atılan 'karavan kampı' alanında koyunlar otluyor

Ancak o temellerin bazılarının atılmadığı ortaya çıktı. Onlardan biri "Karavan kamp alanı". Temelinin atıldığı söylenen arazide şu sıralar çobanlar koyunları otlatıyor. Ayrıca yine sözde temeli atıldığı söylenen Mangal Park alanında da boş arazinin tellerle çevrilmiş olduğu görüldü.

MECLİSTE GÜNDEME BİLE GELMEDİ

Çukurova İlçesi'nin Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör, "Temeli atıldığı denilen karavan kampında ne elektrik ne de su çekilmiş durumda. Bunlar sadece tabela olarak geçiyor. Maalesef hiçbir açılışları gerçek değil" ifadesini kullandı.

Çukurova İlçe Belediye Meclis Üyesi Mustafa Aslan Deveci ise projelerin çoğunun meclis gündemine bile gelmediğini ileri sürerek, "Temellerini attıklarını söyledikleri yerle gündemimize bile gelmediği gibi komisyondan dahi geçmedi" dedi.

SAHRA HASTANESİ YALANI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun pandemi sürecinde Adana Büyükşehir Belediyesinin "Bir haftada bin kişilik sahra hastanesi kurdu" diyerek övündüğü yerin fuar alanı olduğu ortaya çıkmıştı.