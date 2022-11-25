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    • 25.11.2022 20:29
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    Başkan Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Vahdettin Köşkü'nde baş başa görüştü. Görüşmenin ardından iki lider basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Pakistan'ın terörle mücadelesini desteklediklerini belirten Erdoğan, "Pakistan'ın acısı acımız, sevinci sevincimiz, başarısı başarımız." dedi. Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin 5 milyar dolar olduğunu sözlerine ekledi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise, "İkinci yuvamızdayız, Türkiye'deyiz. Yüreğimiz teröristl erin şehit ettiği kişilerle İstanbul'da" şeklinde konuştu. Basın toplantısının ardından Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif onuruna resmi akşam yemeği verdi. Vahdettin Köşkü'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın terörizmle mücadelesini desteklediklerini vurgulayarak, "Daima Pakistan'ın acısını acımız, sevincini sevincimiz ve başarısını başarımız olarak gördük, görüyoruz." dedi.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ORTAK BASIN TOPLANTISINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE

    Başkan Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Vahdettin Köşkü'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

    Sözlerine, Pakistan Başbakanı Şerif'e ve beraberindeki heyete "Hoş geldiniz" diyerek başlayan Erdoğan, Pakistan için ürettikleri 4 MİLGEM korvet gemisinin üçüncüsü olan Khaiber'i bugün denize indirdiklerini söyledi.

    Erdoğan, derin tarihi, kültürel ve beşeri bağların bulunduğu Pakistan'ın Türk milletinin gönlünde her zaman özel bir yeri olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

    "Ülkelerimiz ve halklarımız arasında bilhassa zor zamanlarda sergilenen dayanışma ve karşılıklı desteğin eşi benzeri yoktur. Son dönemde gerçekleşen terör saldırılarında şehit düşen askerler ve hayatını kaybeden sivillere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Pakistan'ın terörizmle mücadelesini desteklediğimizi burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Daima Pakistan'ın acısını acımız, sevincini sevincimiz ve başarısını başarımız olarak gördük, görüyoruz."

    "Bu anlayıştan hareketle geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketlerinde derhal tüm imkanlarımızla Pakistanlı kardeşlerimizin yanına koştuk." diyen Erdoğan, o oluşturdukları hava köprüsü ve demir yoluyla insani yardım malzemelerini 15 uçak ve 13 iyilik treni ile afet bölgelerine sevk ettiklerini dile getirdi.

    "KARDEŞ PAKİSTAN VE CAN AZERBAYCAN'LA ÜÇLÜ FORMATTAKİ İŞBİRLİĞİMİZ DE HIZLA GELİŞİYOR"
    Başkan Erdoğan, diplomatik ilişkilerin tesisinin 75. yılını kutlarken, Türkiye ve Pakistan halkları arasındaki kardeşlik bağlarından aldıkları güç ve ilhamla ilişkileri her alanda ileriye götürmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

        Pakistan Hava Yolları'nın İstanbul seferlerinin yeniden başlamasını da memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

        "Güney Asya'da barış ve istikrarın temininde önemli rol oynayan Pakistan'la birçok başarılı ortak işbirliği projemiz bulunuyor. 1 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmimiz istikrarlı şekilde artışını sürdürüyor. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için gerekli siyasi iradeye ve kararlılığa sahibiz. Değerli kardeşimin ziyaretleri kapsamında yarın iş dünyamızın temsilcileriyle yapacağı görüşmeler de şüphesiz bu çabalarımıza büyük katkı sağlayacaktır. FETÖ terör örgütünün Pakistan'daki yapılanmasına karşı vakitlice alınan önlemler ve bu konudaki desteği için tüm Pakistan makamlarına bir kez daha teşekkür ediyorum."

        Görüşmelerde ikili işbirliğinin yanı sıra ortak gündemde yer alan önemli bölgesel ve uluslararası konularda da fikir teatisinde bulunduklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Kardeş Pakistan ve can Azerbaycan'la üçlü formattaki işbirliğimiz de hızla gelişiyor. Ortak değerleri paylaşan Türkiye ve Pakistan Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve D8 gibi bölgesel ve uluslararası platformlarda dayanışma içinde hareket etmektedir. Afganistan'da barış ve istikrarın tesisi, Afgan kardeşlerimize karşı insani görevimizin ötesinde ortak tehdit ve riskler bakımından zaruridir. Afgan halkının karşı karşıya bulunduğu insani krizin etkilerinin giderilmesini teminen çalışmalarımızı el birliğiyle sürdüreceğiz."

        Başkan Erdoğan, bugün suya indirdikleri MİLGEM korvet gemisinin Pakistan için hayırlı olmasını temenni ederek, Şahbaz Şerif'in şahsında Pakistan halkına selam ve muhabbetlerini iletti.


        İKİNCİ YUVAMIZDAYIZ, TÜRKİYE'DEYİZ
        Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "İkinci yuvamızdayız, Türkiye'deyiz. Yüreğimiz teröristlerin şehit ettiği kişilerle İstanbul'da.Türk halkının üzüntüsünü paylaşıyor ve anlıyoruz. Tüm dünya üzerinden terörizmi silmek istiyoruz." şeklinde konuştu.


            BÖYLESİ BİR BAĞIN EŞİ BENZERİ YOK
            İki ulusun arasındaki ilişkinin Kurtuluş Savaşı'nda güçlendiğine dikkat çeken Şerif, "Müslümanız ilişkimiz yüzlerce yıla dayanıyor. Ancak bizim iki ulusun bir araya geldiği an Kurtuluş Savaşı'nda savaştığı zamanlardı. O zaman milyonlarca Müslüman da Türkiye'deki kardeşleri için her türlü güzel duyguyu besliyordu. Mesela anneler çocuklarının eğitiminden fedakarlık yapıp o parayı buraya gönderdi. Kız kardeşlerimiz altınlarını harcamayıp onu Türkiye'yi gönderdi, bu inanılmaz bir şey, son derece duygusal bir şey, böylesi bir bağın eşi benzeri yok. O yüzden bu ilişki başladı. Atalarımız o zamanlar bunu bu şekilde anlatacağımızı bilmiyordu. Kardeşim çok çok teşekkürler." dedi.

            İKİ LİDER BAŞ BAŞA VE HEYETLER ARASI GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, heyetler arası görüşmeye katıldı. İki lider, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmede bir araya geldi.

            Heyetler arası görüşme, Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşti.

            Görüşmeye, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de katıldı.

            Basın toplantısının ardından Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif onuruna resmi akşam yemeği verdi.

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