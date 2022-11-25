Başkan Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın terörizmle mücadelesini desteklediklerini vurgulayarak, "Daima Pakistan'ın acısını acımız, sevincini sevincimiz ve başarısını başarımız olarak gördük, görüyoruz." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ORTAK BASIN TOPLANTISINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE
Başkan Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Vahdettin Köşkü'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Sözlerine, Pakistan Başbakanı Şerif'e ve beraberindeki heyete "Hoş geldiniz" diyerek başlayan Erdoğan, Pakistan için ürettikleri 4 MİLGEM korvet gemisinin üçüncüsü olan Khaiber'i bugün denize indirdiklerini söyledi.
Erdoğan, derin tarihi, kültürel ve beşeri bağların bulunduğu Pakistan'ın Türk milletinin gönlünde her zaman özel bir yeri olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Ülkelerimiz ve halklarımız arasında bilhassa zor zamanlarda sergilenen dayanışma ve karşılıklı desteğin eşi benzeri yoktur. Son dönemde gerçekleşen terör saldırılarında şehit düşen askerler ve hayatını kaybeden sivillere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Pakistan'ın terörizmle mücadelesini desteklediğimizi burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Daima Pakistan'ın acısını acımız, sevincini sevincimiz ve başarısını başarımız olarak gördük, görüyoruz."
"Bu anlayıştan hareketle geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketlerinde derhal tüm imkanlarımızla Pakistanlı kardeşlerimizin yanına koştuk." diyen Erdoğan, o oluşturdukları hava köprüsü ve demir yoluyla insani yardım malzemelerini 15 uçak ve 13 iyilik treni ile afet bölgelerine sevk ettiklerini dile getirdi.
"KARDEŞ PAKİSTAN VE CAN AZERBAYCAN'LA ÜÇLÜ FORMATTAKİ İŞBİRLİĞİMİZ DE HIZLA GELİŞİYOR"
Başkan Erdoğan, diplomatik ilişkilerin tesisinin 75. yılını kutlarken, Türkiye ve Pakistan halkları arasındaki kardeşlik bağlarından aldıkları güç ve ilhamla ilişkileri her alanda ileriye götürmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.