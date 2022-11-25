Başkan Erdoğan'dan terörle mücadelede çok net mesaj: Nerede bir terörist varsa orada olacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler Günü nedeniyle 81 ilden gelen öğretmenlerle bir araya geldi. Terörle mücadele konusunda önemli mesajlar verdi:

Vatanına ve milletine hayırlı nesiller yetiştirmek uğruna canlarını feda eden öğretmenlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmayı görev addediyoruz.

Sergiledikleri fedakârlıklarla milli eğitim tarihimize adlarını şanla, şerefle yazdıran 192 kahramanın hiçbirinin unutulmasına izin vermeyeceğiz.

Aynı şekilde öğretmenlerimizin canına kasteden alçaklara döktükleri her damla kanın hesabını misliyle sormaya devam edeceğiz.

Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine düzenledikleri hava harekatları saldırıların planlandığı ve gerçekleştirildiği terör yuvalarını darmadağın ediyorlar.

Nerede bir terörist varsa bu milletin güvenlik teşkilatı; polisiyle, askeriyle, güvenlik güçleriyle orada olacak. Bunu bugün söylemiyoruz...

Gabar'da da olacağız, Cudi'de de olacağız, Tendürek'te de olacağız velhasıl nerede varsa orada olacağız...