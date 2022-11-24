Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Sağlık Bakanlığı atama başvuruları için süre uzatıldı

Bakanlığın "2022 Yılı 4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Takvimi"ne ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanda, 23 Kasım 2022 Çarşamba saat 18.00 olarak yer alan son başvuru süresinin 28 Kasım 2022 Pazartesi saat 18.00'e kadar uzatılmasının Bakanlıkça uygun görüldüğü belirtildi. Takvime göre kura çekimi ise 15 Aralık'ta yapılacak.



Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde gerçekleştirilecek..

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