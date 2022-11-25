Başkan Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin tokalaşmasının ayrıntıları ortaya çıktı! İşte Mısır'la yeni yol haritası

SİSİ İLE İLK KEZ TEMAS

Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'yla tokalaşarak sohbet etti. Erdoğan'ın Sisi ile teması Türkiye ve dünyanın gündemine oturdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, O kısa tokalaşmanın ardından Türkiye-Mısır ilişkilerinin normalleştirilmesi için izlenecek yol haritasının ayrıntılarına ulaşıldı:

* İki liderin tokalaşması ile bariyer aşıldı.