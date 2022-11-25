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    • 25.11.2022 07:48
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    Başkan Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin tokalaşmasının ayrıntıları ortaya çıktı! İşte Mısır'la yeni yol haritası

    Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışında Başkan Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin tokalaşması Türkiye ve dünyanın gündemine oturdu. O kısa tokalaşmanın ardından Türkiye-Mısır ilişkilerinin normalleştirilmesi için izlenecek yol haritası ortaya çıktı.

    O tokalaşmanın ayrıntıları ortaya çıktı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı kapsamındaki resepsiyonda liderlerle bir araya geldi.

    Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle geldiği Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Al Bayt Stadı'ndaki resepsiyonda bazı liderlerle ayaküstü görüştü.

    SİSİ İLE İLK KEZ TEMAS
    Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'yla tokalaşarak sohbet etti. Erdoğan'ın Sisi ile teması Türkiye ve dünyanın gündemine oturdu.

    Hürriyet'te yer alan habere göre, O kısa tokalaşmanın ardından Türkiye-Mısır ilişkilerinin normalleştirilmesi için izlenecek yol haritasının ayrıntılarına ulaşıldı:

    * İki liderin tokalaşması ile bariyer aşıldı.

    * Ayaküstü yapılan sohbette, iki lider ilişkileri kalıcı olarak geliştirme niyetini dile getirdi.

    * Bundan sonraki ilk adım Dışişleri Bakanları arasında resmi bir görüşme yapılması olacak.

    * Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri daha önce bazı uluslararası toplantıların marjında ikili görüşmeler yaptı. Ancak hiçbiri resmi görüşme değildi. Şimdi iki bakan arasında heyetler ile birlikte resmi bir görüşme yapılması bekleniyor.

        * Bu adımın arkasından karşılıklı büyükelçilerin atanmasına geçilecek. İki ülke şu an karşılıklı başkentlerde maslahatgüzar seviyesinde temsil ediliyor.

        * Atanan isim Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kendisine hitaben yazılmış güven mektubunu Cumhurbaşkanı Sisi'ye takdim edecek. Bu adımla birlikte tam normalleşmeye geçilmiş olacak.

        * İki ülke arasında ticaretin artırılması ise diğer hedef. Kaynaklar Türkiye ile Mısır arasındaki siyasi gerilimden iki ülke arasındaki ticaretin etkilenmediğini söylüyor. Bu ticaret hacmi tam normalleşmeyle birlikte daha da artacak.

        * Türkiye'nin en büyük markalarından Arçelik, Mısır'da önemli bir yatırıma hazırlanıyor. Türk yatırımlarının ekonomik kriz içindeki Mısır'da 60 bin kişiye istihdam yarattığı belirtiliyor.

        * İki ülke tam normalleşmeyle birlikte daha önce üzerinde ayrıntılı çalışma yapılan, enerji anlaşmasını da imzalamak niyetinde. Yetkililer deniz yetki alanları anlaşması imzalanması durumunda, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz kozunun zayıflayacağına dikkati çekiyor.
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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin tokalaşmasının ayrıntıları ortaya çıktı! İşte Mısır'la yeni yol haritası
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