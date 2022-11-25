PKK’ya inleri dar edilecek! Sırada Suriye’nin kuzeyi var

MAĞARADAN APARTMAN YAPMIŞLAR: Mehmetçiğin kahramanca temizlik yaptığı yüzlerce mağarada en dikkat çeken şey, hilti başta olmak üzere mağaralar açmaya yarayan inşaat malzemelerinin bulunmasıydı. 5 kat derinlikte bu tür mağaralar bulundu. Bir mağara bombalandığında 500 metre ileriden dumanların çıkması da dikkat çekti.

GEÇİCİ ÜSLER OLUŞTURULUYOR: Son operasyonlar ile Türkiye-Irak sınırının güvenliği anlamında çok önemli bir aşamaya geçilmiş oldu. TSK şimdi temizlenen bölgelere terör örgütü PKK'nın tekrar yerleşmesini ve sorun yaratmasını önlemek için geçici üsler oluşturmaya başladı. Bu üslerin arkası dağlara ve yamaçlara dönük, önleri ise ovaya bakıyor.