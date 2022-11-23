İş dünyasında Türkiye-Mısır heyecanı! 10 milyar doların kapısı aralandı





DİYALOG EN İYİ YOLDUR

Merinos markasıyla ülkeye halı ihracatı yapan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu da olumlu etkilerin kısa sürede görüleceğini anlattı. "Diyalog her zaman en iyi yoldur" diyen Erdemoğlu, sürecin iş dünyası için de büyük önem taşıdığını kaydetti.



GELİŞMELER UMUT VERİCİ

Mısır Türk hazır giyim ve gıda perakendecilerinin önemli bir pazarı konumunda bulunuyor. Mısır'ın hazır giyim için öne çıkan bir pazar olduğunu söyleyen LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, "Ülkede hem fabrikamız hem de 40 civarında mağazamız var. Ürünlerimiz büyük ilgi görüyor. Gelişmeler bizim için ümit verici oldu. İlişkilerde oluşacak olumlu havanın etkisi ekonomide hemen kendini hissettirir. Sorunların aşılacak olması sürece olumlu etki yapacaktır" diye konuştu.

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