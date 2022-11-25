TSK'nin YPG'ye Pençe-Kılıç adıyla düzenlediği hava harekatında 471 hedef ateş altına alınırken, 254 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun engellenmesi için birçok ülkeye çağrı yapan terörist Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Şahin'in ifadeleri Türkiye'nin PKK'ya ağır darbe vurduğunu gösterdi. Teröristbaşı, TSK tarafından karargahının vurulduğunu, 300 metre ile ölümden kurtulduğunu belirtti. ABD'ye "Bizi koruyun" diye haber gönderdi. Bu arada Pentagon'dan yapılan açıklamada ise TSK operasyonlarının bölgedeki ABD askerlerinin güvenliğini tehdit ettiği kaydedildi.
'YEREL ORTAK'MIŞ!
YPG'li teröristler için 'yerel ortaklar' ifadesine yer verilen Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının farkındayız. Türkiye ve diğer 'yerel ortaklar'ımızla ateşkes düzenlemelerinin korunması hakkında görüşmeye devam edeceğiz" denildi. Bu gelişmelerin ışığında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Büyükelçisi Jeffrey Lane Flake'i kabul etti. Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- Güncel
- 25.11.2022 Gazete
ABD'ye yalvardı! PKK/YPG’nin elebaşı terörist Mazlum Kobani'yi ölüm korkusu sardı
PKK/YPG’nin elebaşı terörist Mazlum Kobani, TSK’nın operasyonu sonucu kıyameti kopardı. 300 metre ile ölümden kurtulduğunu anlattı. ABD’ye el avuç açtı: Bizi koruyun...
TSK'nin YPG'ye Pençe-Kılıç adıyla düzenlediği hava harekatında 471 hedef ateş altına alınırken, 254 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun engellenmesi için birçok ülkeye çağrı yapan terörist Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Şahin'in ifadeleri Türkiye'nin PKK'ya ağır darbe vurduğunu gösterdi. Teröristbaşı, TSK tarafından karargahının vurulduğunu, 300 metre ile ölümden kurtulduğunu belirtti. ABD'ye "Bizi koruyun" diye haber gönderdi. Bu arada Pentagon'dan yapılan açıklamada ise TSK operasyonlarının bölgedeki ABD askerlerinin güvenliğini tehdit ettiği kaydedildi.