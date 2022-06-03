İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba: CHP'ye rüyasında oy verdiğini gören sağcı gusül abdesti alır

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu ittifak ortakları CHP'nin tepkisini çekecek bir çıkış yaptı.
Daha önce "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı'ndan?" sorusunu soran Yavuz Ağıralioğlu CHP'ye yakınlığıyla bilinen Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk oldu.
YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NDAN BOMBA!
Ağıralioğlu kendisine yöneltilen "Bunu reotik bir soru olarak siz sormuştunuz, biz de size soralım: İYİ Parti olmasa CHP Cumhur İttifakı'ndan ne kadar oy alır?" sorusuna yanıt verdi.
CHP'ye duyulan siyasi alerjinin İYİ Parti sayesinde esnediğini iddia eden Ağıralioğlu İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerin alınmasında İYİ Parti'nin büyük etkisinin olduğunu iddia ederek şunları söyledi:
"CHP'YE OY VEREN SAĞCI GUSÜL ABDESTİ ALIR"
"Bizim klasik sağcılar şöyle bir duygu taşır: CHP'ye rüyasında oy verdiğini gören sağcı gusül abdesti alır. CHP'ye karşı duyulan siyasi alerjiyi Tayyip Bey avantaja çevirmeye çalışır. Bu yüzden İYİ Parti oy verilebilir siyasal esneme imkanı vermiştir Türk demokrasisine. Klasik sağ seçmenin, biz ne olursa olsun yerimizden ayrılma endişesine iyi gelmiştir. Bunu kastederek söyledim arkadaşlar alınganlık yaptı. Yani klasik bir CHP'li ile İstanbul'u Ankara'yı alamazlardı."
YAVUZ AĞIRALİOĞLU GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNDEN ALINMIŞTI
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu geçtiğimiz Nisan ayında görevden alındı ve Başkanlık Divanı'nda kendisine koltuk verilmedi. Ağıralioğlu'nun yerine Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı olarak Rıdvan Uz getirildi.
KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRMİŞTİ
Yavuz Ağıralioğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır'dan geçer" sözünü eleştirerek, "Demokrasi ülkeye Diyarbakır'dan gelecektir diyenlerin ve bize çözüm sürecini, devamında da 1212 şehidimiz ile acıyı yaşatanların yaptıkları ortadadır! Diyarbakır dâhil memleketimizin 81 iline, 84 milyonun tamamına ve bütün ülkeye ne fayda ve hayır gelecekse yolu TBMM'den geçer." ifadelerini kullanmıştı.
Ağıralioğlu'nun "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı'ndan" çıkışı CHP'yi rahatsız etmişti.
Yavuzağıralioğlu HDP ile yaşadığı tartırşmalarla da sık sık gündeme geldi.