İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba: CHP'ye rüyasında oy verdiğini gören sağcı gusül abdesti alır

YAVUZ AĞIRALİOĞLU GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNDEN ALINMIŞTI

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu geçtiğimiz Nisan ayında görevden alındı ve Başkanlık Divanı'nda kendisine koltuk verilmedi. Ağıralioğlu'nun yerine Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı olarak Rıdvan Uz getirildi.

KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRMİŞTİ

Yavuz Ağıralioğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır'dan geçer" sözünü eleştirerek, "Demokrasi ülkeye Diyarbakır'dan gelecektir diyenlerin ve bize çözüm sürecini, devamında da 1212 şehidimiz ile acıyı yaşatanların yaptıkları ortadadır! Diyarbakır dâhil memleketimizin 81 iline, 84 milyonun tamamına ve bütün ülkeye ne fayda ve hayır gelecekse yolu TBMM'den geçer." ifadelerini kullanmıştı.

Ağıralioğlu'nun "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı'ndan" çıkışı CHP'yi rahatsız etmişti.

Yavuzağıralioğlu HDP ile yaşadığı tartırşmalarla da sık sık gündeme geldi.