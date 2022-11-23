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Düzce'de depremzede vatandaşın Başkan Erdoğan'a duası Halk Tv'ye yayın kestirdi

Düzce'de depremzede vatandaşın Başkan Erdoğan'a duası Halk Tv'ye yayın kestirdi
23.11.2022 13:06

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Düzce'nin Gölyaka ilçesi merkezli 5,9 büyüklüğündeki deprem çok sayıda binada hasara yol açmakla birlikte büyük ölçülerde yıkıma neden olmadı. Depremin ardından harekete geçen AFAD ve Kızılay gibi kuruluşlar, geceyi sokakta geçirmek zorunda kalan vatandaşları yalnız bırakmadı. Bölgeye yayın ekibi gönderen Halk TV, vatandaşlara mikrofon tuttu. Yaşadıklarını anlatan bir vatandaş, hızla bölgeye ulaşan yardımlar nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan dua edince, Halk TV yayını hızla keserek stüdyoda bulunan İsmail Küçükkaya'ya döndü.

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