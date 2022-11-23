Halk Tv gerçekleri duyunca yayını kesti! Depremzede Başkan Erdoğan'a dua edince ne yapacaklarını şaşırdılar

Ekiplerin ilçe merkezindeki çalışmaları sürüyor.
Ekiplerin ilçe merkezindeki çalışmaları sürüyor.
HALK TV'DE BAŞKAN ERDOĞAN'A DUA
Gelişmeleri izleyicilerine aktarma isteyen çok sayıda medya kuruluşu bölgeye yayın ekiplerini gönderdi. Bunlardan biri olan Halk Tv, meydanda bekleyen vatandaşlara mikrofonlarını uzattı.
Görüşlerini bildiren bir vatandaş ile muhabir arasında yaşananlar dikkat çekti.
Muhabirin, "Geçmiş olsun, neler yaşandınız?" sorusunu cevaplayan vatandaş, "Biz de aynı şeyi geçirdik. Allah, devletimize ve milletimize kuvvet versin. Allah başımızdan ayırmasın Tayyip Erdoğan'ı. Allah bin kere razı olsun Tayyip dedemizden. Çok teşekkür ediyoruz. Ve Soylu'muzdan. Hemen geldi. Dakikasında düştü, geldi buraya. Allah bir kere razı olsun Tayyip'ten de, Soylu'muzdan da." dedi.
Vatandaşın bu sözleri üzerine telaşa kpılan Halk Tv muhabiri, "Çok teşekkür ediyoruz, çok sağolun" diyerek yayını acelece tamamlayarak stüdyoda haber bültenini sunan İsmail Küçükkaya'ya döndü.