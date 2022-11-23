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    • 23.11.2022 12:39
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    • 23.11.2022 13:07
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    Halk Tv gerçekleri duyunca yayını kesti! Depremzede Başkan Erdoğan'a dua edince ne yapacaklarını şaşırdılar

    Düzce'nin Gölyaka ilçesi merkezli 5,9 büyüklüğündeki deprem çok sayıda binada hasara yol açmakla birlikte büyük ölçülerde yıkıma neden olmadı. Depremin ardından harekete geçen AFAD ve Kızılay gibi kuruluşlar, geceyi sokakta geçirmek zorunda kalan vatandaşları yalnız bırakmadı. Bölgeye yayın ekibi gönderen Halk TV, vatandaşlara mikrofon tuttu. Yaşadıklarını anlatan bir vatandaş, hızla bölgeye ulaşan yardımlar nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan dua edince, Halk TV yayını hızla keserek stüdyoda bulunan İsmail Küçükkaya'ya döndü.

    takvim.com.tr
    Depremzedenin duası Halk Tv’ye yayın kestirdi

    Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası en büyüğü 4.3 olmak üzere toplam 96 artçı sarsıntı kaydedildi.

    Artçılar nedeniyle evlerine dönemeyen vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.

    Evlerine dönmeye tereddüt eden vatandaşlara, AFAD ve Kızılay ekipleri barınma ve beslenme desteği veriyor.

    Ekiplerin ilçe merkezindeki çalışmaları sürüyor.

        HALK TV'DE BAŞKAN ERDOĞAN'A DUA
        Gelişmeleri izleyicilerine aktarma isteyen çok sayıda medya kuruluşu bölgeye yayın ekiplerini gönderdi. Bunlardan biri olan Halk Tv, meydanda bekleyen vatandaşlara mikrofonlarını uzattı.

        Görüşlerini bildiren bir vatandaş ile muhabir arasında yaşananlar dikkat çekti.

        Muhabirin, "Geçmiş olsun, neler yaşandınız?" sorusunu cevaplayan vatandaş, "Biz de aynı şeyi geçirdik. Allah, devletimize ve milletimize kuvvet versin. Allah başımızdan ayırmasın Tayyip Erdoğan'ı. Allah bin kere razı olsun Tayyip dedemizden. Çok teşekkür ediyoruz. Ve Soylu'muzdan. Hemen geldi. Dakikasında düştü, geldi buraya. Allah bir kere razı olsun Tayyip'ten de, Soylu'muzdan da." dedi.

        Vatandaşın bu sözleri üzerine telaşa kpılan Halk Tv muhabiri, "Çok teşekkür ediyoruz, çok sağolun" diyerek yayını acelece tamamlayarak stüdyoda haber bültenini sunan İsmail Küçükkaya'ya döndü.

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