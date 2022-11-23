Halk Tv gerçekleri duyunca yayını kesti! Depremzede Başkan Erdoğan'a dua edince ne yapacaklarını şaşırdılar

Muhabirin, "Geçmiş olsun, neler yaşandınız?" sorusunu cevaplayan vatandaş, "Biz de aynı şeyi geçirdik. Allah, devletimize ve milletimize kuvvet versin. Allah başımızdan ayırmasın Tayyip Erdoğan'ı. Allah bin kere razı olsun Tayyip dedemizden. Çok teşekkür ediyoruz. Ve Soylu'muzdan. Hemen geldi. Dakikasında düştü, geldi buraya. Allah bir kere razı olsun Tayyip'ten de, Soylu'muzdan da." dedi.

Vatandaşın bu sözleri üzerine telaşa kpılan Halk Tv muhabiri, "Çok teşekkür ediyoruz, çok sağolun" diyerek yayını acelece tamamlayarak stüdyoda haber bültenini sunan İsmail Küçükkaya'ya döndü.