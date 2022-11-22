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    • 22.11.2022 22:21
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    PKK/YPG'den önce Azez'e sonra Kilis'e roketli saldırı! Siviller hedef alındı: Ölüler ve yaralılar var

    Son dakika haberi... PKK'lı teröristler Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez kasabasını roketlerle hedef aldı. İlk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Teröristler Azez'den sonra Kilis Öncüpınar'a da roketli bir saldırı düzenledi. Bölgedeki kaynaklar kara harekatıyla ilgili hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.

    takvim.com.tr
    PKK/YPG’den Azez ve Kilis’e roketli saldırı!

    Birleşmiş Milletler'in 51. maddesinden doğan meşru müdafaa haklarını kullanan Türkiye, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yer alan PKK/PYD/YPG mevzilerine hava harekatı düzenledi.

    Pençe Kılıç olarak isimlendirilen harekata 50 F-16 savaş uçağı ile 20'nin üzerinde SİHA'nın katıldığı bildirildi.

    PKK/YPG'den Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'e roketli saldırı!



    Harekat kapsamında çok sayıda terör hedefi imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı, 184 kalleşin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Pençe Kılıç ile birlikte büyük tokat yiyen kalleşler, alçakça sivilleri hedef almaya başladı.

    Gaziantep'in Karkamış ilçesi ve Kilis Öncüpınar sınırına havan toplar atıldı. Alçak saldırılarda 3 vatandaşımız şehit düştü.



    AZEZ'E ROKETLİ SALDIRI
    Kalleşler bu kez de Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'i roketlerle hedef aldı. İlk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

    PKK'lı teröristler, 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti.



    Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı. Terör örgütü PKK/YPG buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

    Bölgede olan Sabah muhabiri Uğur Yıldırım, teröristlerin saldırdığı bölgeleri görüntüledi. Öte yandan kara harekatıyla ilgili hazırlıkların da sürdüğü bildirildi.

    BİR SALDIRI DA ÖNCÜPINAR'A
    Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 3 roket düştü.

    Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti. Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

    Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.
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