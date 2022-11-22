PKK/YPG'den önce Azez'e sonra Kilis'e roketli saldırı! Siviller hedef alındı: Ölüler ve yaralılar var





AZEZ'E ROKETLİ SALDIRI

Kalleşler bu kez de Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'i roketlerle hedef aldı. İlk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

PKK'lı teröristler, 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti.







Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı. Terör örgütü PKK/YPG buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.



Bölgede olan Sabah muhabiri Uğur Yıldırım, teröristlerin saldırdığı bölgeleri görüntüledi. Öte yandan kara harekatıyla ilgili hazırlıkların da sürdüğü bildirildi.