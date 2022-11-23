Meral Akşener tehdide başladı! 'Masadan kalk' çağrısı sonrası iyice çirkinleşti: Başınıza yıkmaya geliyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına tehdit diliyle karşılık verdi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nin dönüşünde çok çarpıcı bir açıklama yaparak İYİ Parti'ye '6'lı masadan kalması' yönünde bir çağrı yaptı.
İstiklal Caddesi'nde terör örgütü PKK'nın yaptığı alçak saldırı sonrası muhalefetin takındığı tavrı eleştiren Başkan Erdoğan, "Altılı masanın hepsini söylememe gerek yok, ama İyi Parti'nin bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü." ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN ÇAĞRI YAPTI: TEMENNİ EDERİZ Kİ KONUMUNU GÖZDEN GEÇİRİR
Erdoğan şunları söyledi;
"Burada özellikle muhalefetin içinde, CHP'yi bir kenara koyalım, altılı masanın hepsini söylememe gerek yok, ama İyi Parti'nin bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabii düşündürücüdür. Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek, gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir."
"KUMAR MASASINDA OLMAYIZ"
Daha sonra Erdoğan'ın çağrısına yanıt veren Akşener çirkin ifadeler kullanarak 'Kumar masası' nitelemesini yaptı.
Akşener, "Biz Sayın Erdoğan'ın millilik ve yerlilik üzerinden yaptığı tanıma ihtiyaç duyan bir parti değiliz. Biz 2017'de yapılan ve bugünkü bu ucube sistemi getiren o referandumda çok net çok açık tavır koyan insanların kurduğu bir partiyiz. Çizgisinde hiç kırıklık olmayan, aynı kararlılıkla savunan bir partiyiz. Milletimizin geleceğinin heba edildiği bir kumar masasında hiç olmadık, bundan sonra da olmayız." ifadeleriyle Başkan Erdoğan'ın milli duruş sergileyin çağrısına icabet etmeyeceklerini ima etti.