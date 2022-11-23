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    • 23.11.2022 12:20
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    Meral Akşener tehdide başladı! 'Masadan kalk' çağrısı sonrası iyice çirkinleşti: Başınıza yıkmaya geliyoruz

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tehdit diline sarıldı.Başkan Erdoğan'ın 6'lı masadaki konumunu yeniden gözden geçirerek milli bir duruş sergilemesi için çağrısı yaptığı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'kumar masası' benzetmesinin ardından bu kez de tehdide başvurdu. Akşener, "Biz o kumar masasını dağıtmaya, saray görünümlü kumarhanenizi de başınıza yıkmaya geliyoruz." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

    takvim.com.tr
    Akşener’den yine tehdit dili!

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına tehdit diliyle karşılık verdi!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nin dönüşünde çok çarpıcı bir açıklama yaparak İYİ Parti'ye '6'lı masadan kalması' yönünde bir çağrı yaptı.

    İstiklal Caddesi'nde terör örgütü PKK'nın yaptığı alçak saldırı sonrası muhalefetin takındığı tavrı eleştiren Başkan Erdoğan, "Altılı masanın hepsini söylememe gerek yok, ama İyi Parti'nin bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü." ifadelerini kullandı.

    ERDOĞAN ÇAĞRI YAPTI: TEMENNİ EDERİZ Kİ KONUMUNU GÖZDEN GEÇİRİR
    Erdoğan şunları söyledi;

    "Burada özellikle muhalefetin içinde, CHP'yi bir kenara koyalım, altılı masanın hepsini söylememe gerek yok, ama İyi Parti'nin bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabii düşündürücüdür. Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek, gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir."

    "KUMAR MASASINDA OLMAYIZ"
    Daha sonra Erdoğan'ın çağrısına yanıt veren Akşener çirkin ifadeler kullanarak 'Kumar masası' nitelemesini yaptı.

    Akşener, "Biz Sayın Erdoğan'ın millilik ve yerlilik üzerinden yaptığı tanıma ihtiyaç duyan bir parti değiliz. Biz 2017'de yapılan ve bugünkü bu ucube sistemi getiren o referandumda çok net çok açık tavır koyan insanların kurduğu bir partiyiz. Çizgisinde hiç kırıklık olmayan, aynı kararlılıkla savunan bir partiyiz. Milletimizin geleceğinin heba edildiği bir kumar masasında hiç olmadık, bundan sonra da olmayız." ifadeleriyle Başkan Erdoğan'ın milli duruş sergileyin çağrısına icabet etmeyeceklerini ima etti.

        AKŞENER İYİCE ÇİRKİNLEŞTİ: BAŞINIZA YIKMAYA GELİYORUZ
        Meral Akşener bugün TBMM'de yaptığı konuşmada ise tehdit diline sarıldı. Akşener, "Bizim bu masaya oturma niyetimiz yoktur. Biz o kumar masasını dağıtmaya, saray görünümlü kumarhanenizi de başınıza yıkmaya geliyoruz." ifadeleriyle tehditte bulundu.

        Akşener şu skandal ifadeleri kullandı;

        "Erdoğan cevabını biliyor olsa da aynı soruları sorar. Bizim için hava hoş. Bizim kararımız belli, irademiz net. Bizim ittifakımız milletimizin vakur ve güçlü varlığıyladır. Biz kayyum rektöre karşı duran hocalarımızla, Gezi Parkı'nda toplanan gençlerimizle, baskıya boyun eğmeyen, zalimin eteğini öpmeyip özgür gazetecilerimizle ittifak kurarız. İYİ Parti'nin kumar masasına oturmaya niyeti yoktur. İYİ Parti dış politikada zar atmaz, ekonomide rulet oynamaz, milletin geleceğiyle asla bahse girmez. Bu masada bazen Kürtler bazen Türkler üzerine kumar oynanır. Bizden dahil olmamızı istedikleri masa dün de bir kumar masasıydı bugün de bir kumar masasıdır. Bizim bu masaya oturma niyetimiz yoktur. Biz o kumar masasını dağıtmaya, saray görünümlü kumarhanenizi de başınıza yıkmaya geliyoruz."

        BAŞKAN ERDOĞAN 'KUMAR MASASI' SÖZLERİNE YANIT VERMİŞTİ

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulunarak Akşener'in 'Kumar masası' sözlerine yanıt vermişti.

        Erdoğan, "6'lı masa alışveriş yapmıyor mu? Bir bana, bir sana demiyor mu? Hatta "şu kadar bakanlık filancaya verilebilir" denmiyor mu? Kumar budur" ifadelerini kullandı.

            Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

            "ASIL KUMAR BUDUR"
            "Böyle bir cevap mı olur? Şimdi bu ne demektir? 6'lı masa alışveriş yapmıyor mu? Bir bana, bir sana demiyor mu? Hatta "şu kadar bakanlık filancaya verilebilir" denmiyor mu? Kumar budur. Bunu kalkıp da Cumhur İttifakı'na yıkmaya çalışırsan Sayın Akşener; ne Tayyip Erdoğan'ın hayatında böyle bir şey var ne de Sayın Bahçeli'nin hayatında böyle bir şey var. Biz işimize bakıyoruz. Bizim tek derdimiz bu ülkeye hizmet. Bu ülkeye hizmette de bizim geldiğimiz yerler neresidir belli.

            Hayaliniz dahi bizim ulaştığımız yere ulaşamaz. 20 yıl bunun çok açık ispatıdır. Altyapıda, üstyapıda, eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, tarımda, dış politikada nereye geldiğimiz, hepsi ortada. Öyleyse bu çalışmayı, Cumhur İttifakı'nın attığı bu adımı nasıl bir kumar oyunuyla özdeş hale getirmek istersin? Bu olacak iş mi? Onun için Sayın Akşener'in kendisini ve yanındakileri bir gözden geçirmesinde fayda var."

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            Haberler Güncel Meral Akşener tehdide başladı! 'Masadan kalk' çağrısı sonrası iyice çirkinleşti: Başınıza yıkmaya geliyoruz
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