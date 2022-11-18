Son dakika: Başkan Erdoğan'ın çağrısının ardından İYİ Partili isimden şok açıklama: Akşener'in tavrından il ve ilçe teşkilatları rahatsız

Yerli ve milli olduklarını dile getiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konu HDP olunca vites düşürüyor. HDP'li isimlerin parmak sallamalarına boyun eğiyor.
Seçimler uğruna duruşundan taviz veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TSK'ya atılan kimyasal silah iftiralarına sessiz kaldı, Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarına boyun eğdi, İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıyı kınarken PKK'nın metinde geçirilmemesine göz yumdu.
Son skandal ise dün geldi. Kandil ile bağlantısı alenen ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi oylamasına İYİ Parti katılmadı.