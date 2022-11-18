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    • 18.11.2022 16:16
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'ın çağrısının ardından İYİ Partili isimden şok açıklama: Akşener'in tavrından il ve ilçe teşkilatları rahatsız

    Başkan Erdoğan’ın 6’lı masanın büyük ortaklarından İYİ Parti’ye yaptığı çağrı gündemdeki yerini korurken partinin önemli konumundaki bir isim takvim.com.tr’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Söz konusu isim, HDP’ye net bir tavrın olmadığını söyleyen İYİ Partili isim, net duruşu olanların da susturulduğunu geri plana çekildiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı hakkında da konuşan İYİ Partili isim, “Eğer böyle bir adaylık söz konusu olursa il ve ilçe teşkilatları toplanıp kabul etmediğini söyleyecek. Akşener, bu tavrın üzerine Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul edemez” dedi.

    Fatma Gül
    takvim.com.tr
    İYİ Partili isimden şok açıklama: İl ve ilçe teşkilatları rahatsız

    6'lı masanın büyük ortaklarından İYİ Parti, HDP ve PKK tavrında eleştirilerin odak noktası oldu.

    Yerli ve milli olduklarını dile getiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konu HDP olunca vites düşürüyor. HDP'li isimlerin parmak sallamalarına boyun eğiyor.

    Seçimler uğruna duruşundan taviz veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TSK'ya atılan kimyasal silah iftiralarına sessiz kaldı, Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarına boyun eğdi, İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıyı kınarken PKK'nın metinde geçirilmemesine göz yumdu.

    Son skandal ise dün geldi. Kandil ile bağlantısı alenen ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi oylamasına İYİ Parti katılmadı.

        BAŞKAN ERDOĞAN'NDAN İYİ PARTİ'YE ÇAĞRI
        Tüm bu gelişmeler siyasi hafızalara kazınırken Başkan Erdoğan, Endonezya'da düzenlenen G20 Zirvesi dönüşü gazetecilerin sorusu üzerine İYİ Parti'ye çağrı yaptı.

        Erdoğan, "Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir." dedi.

        Başkan Erdoğan'ın sözlerinin ardından fondaş medyanın tanınan isimlerinden Ruşen Çakır'ın "İyi Parti içindeki bazı isimler, bazı teşkilat yöneticileri bazı milletvekilleri bir vesileyle bunu yapabilirler. Bireysel olarak gidebilirler. İyi Parti'den iktidarın bu davetine icabet edecekler çıkabilir" parti içerisindeki parçalanmaların olduğunu göstermiş oldu.

        PARTİ TEŞKİLATLARI VE BAZI YÖNETİCİLER RAHATSIZ
        İYİ Parti yönetiminde önemli konumda olan bir isim takvim.com.tr'ye yaptığı açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tavrından il ve ilçe teşkilatlarının rahatsız olduğunu söyledi.

        HDP'ye net bir tavrın olmadığını söyleyen İYİ Partili isim, net duruşu olanların da susturulduğunu geri plana çekildiğini ifade etti.

        Söz konusu isim Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftirasını mesnetsizlik olarak tanımlayarak "Ne olursa olsun Türkiye'yi başka ülkelere bu şekilde gösterip şikayet edemezsin" dedi.

        Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun adaylığının da il ve ilçe teşkilatlarında kabul görmediğini söyleyen İYİ Partili isim, "Eğer böyle bir adaylık söz konusu olursa il ve ilçe teşkilatları toplanıp kabul etmediğini söyleyecek. Akşener, bu tavrın üzerine Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul edemez" şeklinde konuştu.
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        Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'ın çağrısının ardından İYİ Partili isimden şok açıklama: Akşener'in tavrından il ve ilçe teşkilatları rahatsız
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