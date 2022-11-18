Son dakika: Başkan Erdoğan'ın çağrısının ardından İYİ Partili isimden şok açıklama: Akşener'in tavrından il ve ilçe teşkilatları rahatsız

BAŞKAN ERDOĞAN'NDAN İYİ PARTİ'YE ÇAĞRI

Tüm bu gelişmeler siyasi hafızalara kazınırken Başkan Erdoğan, Endonezya'da düzenlenen G20 Zirvesi dönüşü gazetecilerin sorusu üzerine İYİ Parti'ye çağrı yaptı.

Erdoğan, "Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir." dedi.

Başkan Erdoğan'ın sözlerinin ardından fondaş medyanın tanınan isimlerinden Ruşen Çakır'ın "İyi Parti içindeki bazı isimler, bazı teşkilat yöneticileri bazı milletvekilleri bir vesileyle bunu yapabilirler. Bireysel olarak gidebilirler. İyi Parti'den iktidarın bu davetine icabet edecekler çıkabilir" parti içerisindeki parçalanmaların olduğunu göstermiş oldu.