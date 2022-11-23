Kürşat Engin Özcan kimdir, kaç yaşında? İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan nereli? Siyasi kariyeri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Toplantı sırasında İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Nazilli Belediye Başkanı'nın rozeti takıldı. Peki, Kürşat Engin Özcan kimdir, kaç yaşında? İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan nereli? İşte merak edilenler!
NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE GEÇTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Nazilli Belediye Başkanı'nın rozetini taktı. Ayrıca Aydın CHP İl Başkan Yardımcısı da AK Parti'ye katıldı.
G20 Liderler Zirvesi sonrasında İYİ Parti'ye çağrıda bulunan Başkan Erdoğan, "Yerli ve milli bir duruş sergilemek üzere konumunuzu yeniden gözden geçirin" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın çağrısının ardından İYİ Parti'den AK Parti'ye katılımlar başladı. İYİ Parti'den Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, AK Parti'ye katıldı.
ROZETİNİ BAŞKAN ERDOĞAN TAKTI
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda AK Parti'ye katılan Kürşat Engin Özcan'a rozetini taktı.