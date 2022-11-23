Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.11.2022 13:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.11.2022 13:36
    ABONE OL

    Kürşat Engin Özcan kimdir, kaç yaşında? İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan nereli? Siyasi kariyeri...

    Son dakika haberine göre, Aydın'ın İyi Parti'li Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın partisinden istifa ettiği ve AK Parti'ye geçeceği belirtildi. Peki, Kürşat Engin Özcan kimdir, kaç yaşında? İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan nereli? Siyasi kariyeri hakkında bilgiler!

    takvim.com.tr
    Kürşat Engin Özcan kimdir, kaç yaşında?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Toplantı sırasında İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Nazilli Belediye Başkanı'nın rozeti takıldı. Peki, Kürşat Engin Özcan kimdir, kaç yaşında? İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan nereli? İşte merak edilenler!

    NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE GEÇTİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Nazilli Belediye Başkanı'nın rozetini taktı. Ayrıca Aydın CHP İl Başkan Yardımcısı da AK Parti'ye katıldı.

    G20 Liderler Zirvesi sonrasında İYİ Parti'ye çağrıda bulunan Başkan Erdoğan, "Yerli ve milli bir duruş sergilemek üzere konumunuzu yeniden gözden geçirin" ifadelerini kullandı.

    Kürşat Engin Özcan'ın rozetini Başkan Erdoğan taktı

    Başkan Erdoğan'ın çağrısının ardından İYİ Parti'den AK Parti'ye katılımlar başladı. İYİ Parti'den Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, AK Parti'ye katıldı.

    ROZETİNİ BAŞKAN ERDOĞAN TAKTI

    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda AK Parti'ye katılan Kürşat Engin Özcan'a rozetini taktı.

        Kürşat Engin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Bugün burada olmaktan çok memnuniyet duyuyorum. Tüm dünya ve dolayısıyla ülkemiz çok ciddi ve sıkıntılardan geçmektedir. Millete ve memlekete hizmet için her zaman emrinizdeyim sayın Cumhurbaşkanımız."

        KÜRŞAT ENGİN ÖZCAN KİMDİR?

        Kürşat Engin Özcan 1976 yılında Nazilli'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Nazilli'de tamamlayan Özcan, daha sonra Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. Okulun ardından avukatlık mesleğine başladı.

        Özcan, evli ve 2 çocuk babasıdır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Çalı yoluna otoban ayarında düzenleme
        Haberler Güncel Kürşat Engin Özcan kimdir, kaç yaşında? İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan nereli? Siyasi kariyeri...
            SON DAKİKA