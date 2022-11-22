Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş F-16 ve S-400 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'den F-16 alım süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "ABD ile askeri heyetler arasında görüşmemiz sürüyor. Güzel sonuçlar geldi. F-16'larla ilgili üçü Türkiye, biri ABD'de olmak üzere dört toplantı yapıldı. Bizim kafamızda da başka şeyler var." dedi. Bakan Akar, S-400'le ilgili olarak ise "S-400 füze savunma sistemi yerinde, kullanılmaya hazır. Tehdit gelirse bunu kullanırız." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar

(F-16) ABD ile askeri heyetler arasında görüşmemiz sürüyor. Güzel sonuçlar geldi. F-16'larla ilgili üçü Türkiye, biri ABD'de olmak üzere dört toplantı yapıldı. Bizim kafamızda da başka şeyler var.



(S-400) S-400 füze savunma sistemi yerinde, kullanılmaya hazır. Tehdit gelirse bunu kullanırız.



(Pençe-Kılıç Harekatı) Operasyon yapmak için suni gerekçeye ihtiyacımız yok. En son terörist bitene kadar, terörle mücadelemiz devam edecek.

BAKANLIK BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı 2023 Yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

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