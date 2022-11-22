İmamoğlu ayağına gitmişti! Elebaşı Öcalan'ın avukatı HDP'li Cengiz Çiçek'ten PKK kanalında Türkiye'yi hedef alan rezil sözler

Birleşmiş Milletler'in 51. maddesinden doğan meşru müdafaa haklarını kullanan Türkiye, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yer alan PKK/PYD/YPG mevzilerine hava harekatı düzenledi.
Pençe Kılıç olarak isimlendirilen harekata 50 F-16 savaş uçağı ile 20'nin üzerinde SİHA'nın katıldığı bildirildi.
Harekat kapsamında çok sayıda terör hedefi imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı, 184 kalleşin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Çaresiz kalan terör örgütünün sempatizanları dünyanın dört bir yanında operasyonun durdurulması için algı operasyonlarına başladı. Terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı HDP'li Cengiz Çiçek, Pençe Kılıç sonrası PKK'nın kanalı Medya Haber Türkiye'yi suçladı.
Operasyonun 'Kürt halkı ile savaş' olduğunu öne süren Çiçek, "Eriyen bir faşist blokla karşı karşıyayız. Klasik bir oyuna başvuruyorlar. Bu filmi biz daha önce yaşadık, gördük. AK Parti-MHP iktidarının tek şartı şudur; Kürtlerle savaş. Bu savaş sadece Kürt halkının geleceği değil, Türkiye ve Orta Doğu halklarının özgürlük, gelecek sorunudur." şeklinde konuştu.
İMAMOĞLU ZİYARET ETMİŞTİ
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, PKK kanalına katılıp Türkiye'yi suçlayan o dönemi HDP İstanbul İl Başkanı Çiçek'i ziyaret etmişti.
CHP'li İBB Başkanı konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "HDP İl Eş Başkanları Esengül Demir ve Cengiz Çiçek ile il yönetimini ziyaret ederek İstanbul'un adil ve şeffaf yönetilmesi ile ilgili görüşlerimizi paylaştık. Tüm siyasi partilerle İstanbul'u konuşmaya, düzenli olarak herkese bilgi vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.