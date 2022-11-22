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    • 22.11.2022 19:07
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    İmamoğlu ayağına gitmişti! Elebaşı Öcalan'ın avukatı HDP'li Cengiz Çiçek'ten PKK kanalında Türkiye'yi hedef alan rezil sözler

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ayağına gittiği, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı HDP'li Cengiz Çiçek, PKK kanalında Türkiye'yi suçladı. Pençe Kılıç hazımsızlığı tutan Çiçek, "Bu savaş sadece Kürt halkının değil, Türkiye'nin gelecek sorunudur" şeklinde konuştu. Öte yandan İmamoğlu, HDP İstanbul İl Başkanlığı'ndan Cengiz'i ziyarete gitmiş, burada terörden tutuklu HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a açıkça destek vermişti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İmamoğlu ayağına gitmişti! HDP’li Çiçek’ten skandal

    Birleşmiş Milletler'in 51. maddesinden doğan meşru müdafaa haklarını kullanan Türkiye, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yer alan PKK/PYD/YPG mevzilerine hava harekatı düzenledi.

    Pençe Kılıç olarak isimlendirilen harekata 50 F-16 savaş uçağı ile 20'nin üzerinde SİHA'nın katıldığı bildirildi.

    Harekat kapsamında çok sayıda terör hedefi imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı, 184 kalleşin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



    Çaresiz kalan terör örgütünün sempatizanları dünyanın dört bir yanında operasyonun durdurulması için algı operasyonlarına başladı. Terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı HDP'li Cengiz Çiçek, Pençe Kılıç sonrası PKK'nın kanalı Medya Haber Türkiye'yi suçladı.

    Operasyonun 'Kürt halkı ile savaş' olduğunu öne süren Çiçek, "Eriyen bir faşist blokla karşı karşıyayız. Klasik bir oyuna başvuruyorlar. Bu filmi biz daha önce yaşadık, gördük. AK Parti-MHP iktidarının tek şartı şudur; Kürtlerle savaş. Bu savaş sadece Kürt halkının geleceği değil, Türkiye ve Orta Doğu halklarının özgürlük, gelecek sorunudur." şeklinde konuştu.

    İMAMOĞLU ZİYARET ETMİŞTİ
    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, PKK kanalına katılıp Türkiye'yi suçlayan o dönemi HDP İstanbul İl Başkanı Çiçek'i ziyaret etmişti.

    CHP'li İBB Başkanı konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "HDP İl Eş Başkanları Esengül Demir ve Cengiz Çiçek ile il yönetimini ziyaret ederek İstanbul'un adil ve şeffaf yönetilmesi ile ilgili görüşlerimizi paylaştık. Tüm siyasi partilerle İstanbul'u konuşmaya, düzenli olarak herkese bilgi vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.



        Görüşme sonrası İmamoğlu, terörden tutuklu HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a da açıkça destek vererek ''Sayın Demirtaş'a ben, 23 Haziran öncesi söylemleri ve ortaya koyduğu teşvikten ve destekten ötürü teşekkürümü etmiştim. Bu tutum ve davranışlar, elbette bizim için çok değerli" şeklinde konuşmuştu.



        Cengiz Çiçek'in de aralarında bulunduğu HDPKK heyeti de CHP'li İBB Başkanı'na iade-i ziyarette bulunmuştu.
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