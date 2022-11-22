İmamoğlu ayağına gitmişti! Elebaşı Öcalan'ın avukatı HDP'li Cengiz Çiçek'ten PKK kanalında Türkiye'yi hedef alan rezil sözler





Çaresiz kalan terör örgütünün sempatizanları dünyanın dört bir yanında operasyonun durdurulması için algı operasyonlarına başladı. Terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı HDP'li Cengiz Çiçek, Pençe Kılıç sonrası PKK'nın kanalı Medya Haber Türkiye'yi suçladı.



Operasyonun 'Kürt halkı ile savaş' olduğunu öne süren Çiçek, "Eriyen bir faşist blokla karşı karşıyayız. Klasik bir oyuna başvuruyorlar. Bu filmi biz daha önce yaşadık, gördük. AK Parti-MHP iktidarının tek şartı şudur; Kürtlerle savaş. Bu savaş sadece Kürt halkının geleceği değil, Türkiye ve Orta Doğu halklarının özgürlük, gelecek sorunudur." şeklinde konuştu.