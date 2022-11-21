HDPKK'lı Sezai Temelli'den YPG'yi aklama girişimi! İstiklal ve Karkamış'taki alçak saldırılara 'tiyatro' benzetmesi





Temelli "Karkamış'a atılan hedefsiz roketler İstiklal senaryosunu tamamlamaya yönelik. O bölge cihatçıların kontrolünde… Maalesef yine çocuklarımız, insanlarımız yaşamını yitirdi. Toplum olarak bu kadar büyük acılara son vermek için savaşa ve bu iktidara karşı çıkmalıyız" şeklinde konuştu.



Öte yandan HDPKK türevleri bu tarz açıklamalarla terör örgütlerini ve katliamlarını aklamaya çalışsa da örgütün yaptığı saldırıların 'intikam' odaklı olduğu somut bir şekilde karşımıza çıkıyor.