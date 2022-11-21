HDPKK'lı Sezai Temelli'den YPG'yi aklama girişimi! İstiklal ve Karkamış'taki alçak saldırılara 'tiyatro' benzetmesi

Bebek katili, eli kanlı terör örgütü bugün sınır hattında bulunan Gaziantep'in Karkamış ilçesi ve Kilis Öncüpınar'a havanlarla ve roketlerle saldırdı.
Alçak saldırıda 5 yaşındaki Hasan, 22 yaşındaki stajyer öğretmen Ayşenur Alkan ve bir vatandaşımız yaşamını yitirdi. 5 aylık hamile Büşra Karataş ise ağır yaralandı.
Bu gelişme sonrası terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'den küstah bir açıklama geldi.
HDP'li Sezai Temelli, sınır hattında bulunan Gaziantep'in Karkamış ilçesine yapılan saldırı ve İstiklal Caddesi'ndeki kalleş saldırıyı 'tiyatro' olarak tanımladı.
Temelli "Karkamış'a atılan hedefsiz roketler İstiklal senaryosunu tamamlamaya yönelik. O bölge cihatçıların kontrolünde… Maalesef yine çocuklarımız, insanlarımız yaşamını yitirdi. Toplum olarak bu kadar büyük acılara son vermek için savaşa ve bu iktidara karşı çıkmalıyız" şeklinde konuştu.
Öte yandan HDPKK türevleri bu tarz açıklamalarla terör örgütlerini ve katliamlarını aklamaya çalışsa da örgütün yaptığı saldırıların 'intikam' odaklı olduğu somut bir şekilde karşımıza çıkıyor.