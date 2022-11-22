MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Pençe Kılıç Harekatı'na destek: Meşru hakkımızdır! HDP'ye sert sözler...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;
20 Kasım 2022 Pazar günü 2023'e Doğru adıyla planladığımız Samsun toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantı yaptığımız meydanlar dolup taşmaktadır. 4 Eylül 2022 tarihinde Sivas'ta yaktığımız meşale gittiğimiz her yerde körüklenip 2023 hedeflerimize ışıklar saçmaktadır.
Biz bu ülkeyi çok seviyoruz, her insanımızı kucaklıyoruz. Masalarda değil, meydanlardayız. Zalimlerin menüsü değil, zaferlerin meftunuyuz. MHP'ye yargısız infaza heves edenlere, demokrasinin ve sandığın kaç bucak olduğunu göstermenin azmindeyiz. Mücadelemizde kesinlikle gevşemeyeceğiz. MHP algı oyunlarını bozarak geliyor. MHP kiralık kalemlerin sahiplerini yenerek geliyor. Anket şirketlerini bozguna uğrata uğrata geliyor. Hiçbir engele takılmadan inanmış adımlarla hak ettiğimiz başarıya ulaşmak için yılgınlık göstermiyoruz.
100 yıl evvel Türkiye'yi kuran Türk milliyetçiliğinin 100 yıl sonra aynı fikirlerle Türk ve Türkiye Yüzyılını inşa ve ihyasında büyük rol oynayacağına inanıyoruz. Geleceğin süper günü Türkiye'dir. Cumhur İttifakı ise beka ufku, birlik ve beraberlik şuurdur.
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ
Aklı kalemden, kalemi ahlaktan, ahlakı ilimden ayrı düşünmek çok zordur. Bizim inanışımızda alimin ölümüyle alemin ölümü bir tutulmuştur. Ruhu büyük olanların mutkala rahlei tedrisinden geçtikleri bir öğretmenleri, büyükleri, hocaları vardır. İlk kalemi elimize aldığımızda, ilk heceyi okuduğumuzda bir süreç başlamış olacaktır. Öğretmen demek dünya demektir.
Eğitim ve öğretim dediğimiz çok boyutlu hayat gönüller arasındadır. Öğretmeni sevmek insanı sevmektir. Öğretmenlerimiz büyük ruh mimarlarıdır. Onlara karşı kalbimiz minnet hisleriyle doludur. Öğretmenlerimize ne yapsak bin defa helal olsun diyorum, üzerimize ne düşüyorsa yapmanın sözünü veriyorum.
ATANAMAYAN ÖĞRETMEN KALMAMALI
3 Şubat 2022'de TBMM'de kabul ettiğimiz Öğretmenlik Meslek Kanunu çok ciddi bir kazanımdır. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Atanamayan hiçbir öğretmen bırakmayacağız. Ücretli, sözleşmeli hiçbir öğretmen kalmamalı hepsi kadroya geçirilmelidir. Öğretmenin hayatı Türklüğün yekpare kimliğidir.
24 Kasım 1928'de ülkemizin her köşesinde millet mektepleri açılarak okuma yazma seferberliği başlatılmıştır. Millet mekteplerinin açılışı ve Atatürk'ün başöğretmenliğe başladığı gün Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Hayatını kaybetmiş bütün öğretmenlere Allah'tan rahmet diliyor, çalışan öğretmenlere saygılar sunuyorum.
ABD'YE TEPKİ
Sorumsuz ve sorunlu kişilerin dürüst ve samimi olmaları hayaldir. Tutarsızlığın, ilkesizliğin, hastalıklı zihniyetlerin değerlerimize saldırı halinde bulunmaları, karanlık bir senaryonun varlığına delildir. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek akıl tutulmasıdır. Aynı ezberleri tekrar ederek değişik anlamların doğacını ummak şaşkınlık ve dağınıklıktır.
Sıkıştıkları her saha ve zeminde demokrasi propagandası yapan bölücü odaklar anarşiye saplanmış bayraksızlardır. Barıştan, haktan, hukuktan bahsedip bunlara yapmadıklarını bırakmayanlar her seferinde çürük tahtaya çizi çakmaya çalışanlardır. Yalanı gerçekle besleyen gri propaganda ustalarına aldanacak kalmamıştır.
Müslüman aynı delikten iki defa ısırılamaz. Isırmaya çalışanların ya dili ya kafası koparılacaktır. Hukukta hak kendi içinde kamusal ve özel haklar diye ikiye ayrılmaktadır. Hak hukuken korunan ve sahibine yararlanma yetkisi tanıyan bir değer kavramıdır. Hak haklınındır. Hakkı adaletten ayırmak mümkün değildir.