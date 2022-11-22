MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Pençe Kılıç Harekatı'na destek: Meşru hakkımızdır! HDP'ye sert sözler...

ATANAMAYAN ÖĞRETMEN KALMAMALI

3 Şubat 2022'de TBMM'de kabul ettiğimiz Öğretmenlik Meslek Kanunu çok ciddi bir kazanımdır. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Atanamayan hiçbir öğretmen bırakmayacağız. Ücretli, sözleşmeli hiçbir öğretmen kalmamalı hepsi kadroya geçirilmelidir. Öğretmenin hayatı Türklüğün yekpare kimliğidir.

24 Kasım 1928'de ülkemizin her köşesinde millet mektepleri açılarak okuma yazma seferberliği başlatılmıştır. Millet mekteplerinin açılışı ve Atatürk'ün başöğretmenliğe başladığı gün Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Hayatını kaybetmiş bütün öğretmenlere Allah'tan rahmet diliyor, çalışan öğretmenlere saygılar sunuyorum.

ABD'YE TEPKİ

Sorumsuz ve sorunlu kişilerin dürüst ve samimi olmaları hayaldir. Tutarsızlığın, ilkesizliğin, hastalıklı zihniyetlerin değerlerimize saldırı halinde bulunmaları, karanlık bir senaryonun varlığına delildir. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek akıl tutulmasıdır. Aynı ezberleri tekrar ederek değişik anlamların doğacını ummak şaşkınlık ve dağınıklıktır.

Sıkıştıkları her saha ve zeminde demokrasi propagandası yapan bölücü odaklar anarşiye saplanmış bayraksızlardır. Barıştan, haktan, hukuktan bahsedip bunlara yapmadıklarını bırakmayanlar her seferinde çürük tahtaya çizi çakmaya çalışanlardır. Yalanı gerçekle besleyen gri propaganda ustalarına aldanacak kalmamıştır.

Müslüman aynı delikten iki defa ısırılamaz. Isırmaya çalışanların ya dili ya kafası koparılacaktır. Hukukta hak kendi içinde kamusal ve özel haklar diye ikiye ayrılmaktadır. Hak hukuken korunan ve sahibine yararlanma yetkisi tanıyan bir değer kavramıdır. Hak haklınındır. Hakkı adaletten ayırmak mümkün değildir.