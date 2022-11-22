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    • Güncel
    • 22.11.2022 23:07
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    • 22.11.2022 23:31
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji harita paylaştı gün verdi: Tüm yurdu etkisi altına alacak | 23-27 Kasım 2022

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde özellikle Denizli, Manisa ve Antalya ile İzmir, Muğla, Aydın ve Çanakkale için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bu illerde yaşayanlardan sel ve taşkınlara karşı dikkatli olması istendi. 5 günlük tahminlerde ise özellikle perşembe gününden itibaren yurt genelinde yağışlı havanın etkili olacağı bildirildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte en güncel 5 günlük hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    Meteoroloji gün verdi: Tüm yurdu etkisi altına alacak

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya ve Bilecik dışında), Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Denizli, Uşak, Manisa, Elazığ, Bingöl ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Denizli, Manisa ve Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetli, İzmir, Muğla, Aydın ile Çanakkale çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Kıyı Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Denizli, Manisa ve Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetli, İzmir, Muğla, Aydın ile Çanakkale çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sakarya ve Bilecik dışında) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        BURSA 12°C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL 13°C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ 10°C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ 12°C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Denizli, Manisa ve Uşak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Denizli ve Manisa çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Muğla ile Aydın çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        AFYONKARAHİSAR 5°C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        DENİZLİ 8°C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        İZMİR 14°C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

        MUĞLA 8°C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

            AKDENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

            ADANA 14°C, 23°C
            Parçalı bulutlu

            ANTALYA 15°C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            HATAY 12°C, 21°C
            Parçalı bulutlu

            ISPARTA 8°C, 13°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            İÇ ANADOLU
            Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA 5°C, 17°C
            Parçalı bulutlu

            ESKİŞEHİR 5°C, 17°C
            Parçalı bulutlu

            KONYA 4°C, 17°C
            Parçalı bulutlu

            YOZGAT 3°C, 15°C
            Parçalı bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU 4°C, 15°C
            Parçalı bulutlu

            DÜZCE 7°C, 20°C
            Parçalı bulutlu

            KASTAMONU 2°C, 16°C
            Parçalı bulutlu

            SİNOP 15°C, 20°C
            Parçalı bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

            AMASYA 6°C, 20°C
            Parçalı bulutlu

            ARTVİN 11°C, 18°C
            Parçalı bulutlu

            SAMSUN 13°C, 23°C
            Parçalı bulutlu

            TRABZON 15°C, 20°C
            Parçalı bulutlu

                DOĞU ANADOLU
                Parçalı bulutlu, Elazığ, Bingöl, ve Şırnak çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                ELAZIĞ 6°C, 15°C
                Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

                ERZURUM 0°C, 12°C
                Parçalı bulutlu

                KARS -3°C, 12°C
                Parçalı bulutlu

                VAN 0°C, 12°C
                Parçalı bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR 4°C, 16°C
                Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

                GAZİANTEP 7°C, 16°C
                Parçalı bulutlu

                SİİRT 7°C, 16°C
                Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

                ŞANLIURFA 10°C, 18°C
                Parçalı bulutlu

                23-27 KASIM 2022 HAVA DURUMU

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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji harita paylaştı gün verdi: Tüm yurdu etkisi altına alacak | 23-27 Kasım 2022
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