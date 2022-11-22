Başkan Erdoğan'ın çağrısı sonrası İYİ Parti'de ilk kopuş! Nazilli 'Cumhur' dedi: Şimdi Meral Akşener düşünsün



Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti'ye yaptığı çağrı sonrası CHP yandaşı fondaş medyadan da dikat çeken bir iddia gelmişti.



Medyascope'tan Ruşen Çakır, İYİ Parti içindeki bazı isim ve yöneticilerin Başkan Erdoğan'ın çağrısına kayıtsız kalmayacağını, bir vesileyle bu davete icabet edebileceklerini söyledi.



Çakır, "İyi Parti içindeki bazı isimler, bazı teşkilat yöneticileri bazı milletvekilleri bir vesileyle bunu yapabilirler. Bireysel olarak gidebilirler. İyi Parti'den iktidarın bu davetine icabet edecekler çıkabilir" şeklinde konuştu.