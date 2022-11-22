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    • 22.11.2022 18:25
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    Başkan Erdoğan'ın çağrısı sonrası İYİ Parti'de ilk kopuş! Nazilli 'Cumhur' dedi: Şimdi Meral Akşener düşünsün

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Meral Akşener'e yaptığı 'yerli ve milli ol, masayı terk et' çağrısı sonrası İYİ Parti'de ilk kopuş geldi. 30 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den Nazilli Belediye Başkanı seçilen Kürşat Engin Özcan'ın AK Parti'ye geçeceği öğrenildi. Özcan'a rozetini Başkan Erdoğan'ın takması bekleniyor. Öte yandan takvim.com.tr'ye konuşan İYİ Partili bir isim Akşener'in tavrından bazı il ve ilçe teşkilatlarının rahatsız olduğunu belirtmişti. Fondaş Ruşen Çakır da "İYİ Parti'den iktidarın bu davetine icabet edecekler çıkabilir" şeklinde konuşmuştu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Erdoğan’ın çağrısı sonrası İYİ Parti’de ilk kopuş

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geride bıraktığımız günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'yerli ve milli ol, masayı terk et' çağrısında bulunmuştu.

    Akşener, HDPKK ve FETÖ'nün gölge ortak olarak iştirak ettiği masada kalmayı tercih etti ve Başkan Erdoğan'ın çağrısına "Kumar masasında olmadık" şeklinde sıkıntılı bir üslupla yanıt verdi.



    Erdoğan, Akşener'in bu tepkisine cevaben "6'lı masa alışveriş yapmıyor mu? Bir bana bir sana demiyor mu? Hatta 'şu kadar Bakanlık filancaya verilebilir' denmiyor mu? Kumar budur" ifadelerini kullandı.


    Bu gelişme üzerine İYİ Parti'nin önemli konumunda bulunan isimlerinden biri takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

    HDP'ye net bir tavrın olmadığını söyleyen İYİ Partili isim, net duruşu olanların da susturulduğunu geri plana çekildiğini ifade etti.


        Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti'ye yaptığı çağrı sonrası CHP yandaşı fondaş medyadan da dikat çeken bir iddia gelmişti.

        Medyascope'tan Ruşen Çakır, İYİ Parti içindeki bazı isim ve yöneticilerin Başkan Erdoğan'ın çağrısına kayıtsız kalmayacağını, bir vesileyle bu davete icabet edebileceklerini söyledi.

        Çakır, "İyi Parti içindeki bazı isimler, bazı teşkilat yöneticileri bazı milletvekilleri bir vesileyle bunu yapabilirler. Bireysel olarak gidebilirler. İyi Parti'den iktidarın bu davetine icabet edecekler çıkabilir" şeklinde konuştu.


        Fotoğrafta: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan

        Tüm bu yaşananların ışığında İYİ Parti'de ilk kopuş yaşandı.

        NAZİLLİ 'CUMHUR' DEDİ
        30 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den Nazilli Belediye Başkanı seçilen Kürşat Engin Özcan'ın AK Parti'ye geçeceği öğrenildi.

        AK Parti Nazilli İlçe Teşkilatı yetkilileri Özcan ile ilgili haberleri doğrulayarak 'hayırlı olsun İnşallah' ifadelerini kullandı.



        MHP Aydın İl Başkanlığı da Kürşat Engin Özcan'ın İYİ Parti'den AK Parti'ye geçişini memnuniyetle karşıladı.

        Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a rozetini AK Parti Grup Toplanısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın takması bekleniyor.
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