Başkan Erdoğan'ın çağrısı sonrası İYİ Parti'de ilk kopuş! Nazilli 'Cumhur' dedi: Şimdi Meral Akşener düşünsün

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geride bıraktığımız günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'yerli ve milli ol, masayı terk et' çağrısında bulunmuştu.
Akşener, HDPKK ve FETÖ'nün gölge ortak olarak iştirak ettiği masada kalmayı tercih etti ve Başkan Erdoğan'ın çağrısına "Kumar masasında olmadık" şeklinde sıkıntılı bir üslupla yanıt verdi.
Bu gelişme üzerine İYİ Parti'nin önemli konumunda bulunan isimlerinden biri takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.
HDP'ye net bir tavrın olmadığını söyleyen İYİ Partili isim, net duruşu olanların da susturulduğunu geri plana çekildiğini ifade etti.