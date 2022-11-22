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    • 22.11.2022 18:37
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    Yeni eve ilk misafir Başkan Erdoğan oldu! 'Çayınız var mı?' dedi Yusufeli'nde o eve geçti

    Son dakika haberi | Başkan Erdoğan, Yusufeli Barajı açılış töreni için gittiği Artvin'de, baraj bölgesinde kalan vatandaşlara yapılan yeni evlerden birinde Bilal-Seher Tosun çiftinin konuğu oldu.

    takvim.com.tr
    Yeni eve ilk misafir Başkan Erdoğan

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri ile Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni'nin ardından yeni yerleşim yerinde, 7A 01 No'lu binada oturan Bilal-Seher Tosun çiftinin evine konuk oldu.

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da eşlik ettiği ziyarette Başkan Erdoğan, Tosun ailesiyle bir süre sohbet etti, ikram edilen çayı içti. Bina çıkışında bekleyen biriyle de fotoğraf çektiren Erdoğan, daha sonra helikopterle Rize-Artvin Havalimanı'na geçti.



    Ziyaret dolayısıyla çok mutlu olduklarını anlatan Bilal Tosun, "Cumhurbaşkanı'mız anahtar teslimi sırasında bize 'Çayınız var mı?' diye sordu. 'Elbette, sizi bekliyoruz' dedim. Bizleri ziyaret etti, çok mutlu olduk. Evi çok beğendi. Biz de beğendiğimizi kendisine ilettik. Çay ve börek ikram ettik. Aynı zamanda bal üreticisiyim. Kendisine, eşi Emine Erdoğan'a iletmek üzere bal da hediye ettim. Arıcılık üzerine güzel sohbetimiz oldu" dedi.

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