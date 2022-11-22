Yeni eve ilk misafir Başkan Erdoğan oldu! 'Çayınız var mı?' dedi Yusufeli'nde o eve geçti





Ziyaret dolayısıyla çok mutlu olduklarını anlatan Bilal Tosun, "Cumhurbaşkanı'mız anahtar teslimi sırasında bize 'Çayınız var mı?' diye sordu. 'Elbette, sizi bekliyoruz' dedim. Bizleri ziyaret etti, çok mutlu olduk. Evi çok beğendi. Biz de beğendiğimizi kendisine ilettik. Çay ve börek ikram ettik. Aynı zamanda bal üreticisiyim. Kendisine, eşi Emine Erdoğan'a iletmek üzere bal da hediye ettim. Arıcılık üzerine güzel sohbetimiz oldu" dedi.

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