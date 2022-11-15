Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'terörle mücadele' çelişkisi! Geçmişte söyledikleri akıllara geldi

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde PKK'lı terörist Ahlam Albashır'ın gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybetti 81 vatandaşımız ise yaralandı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN 'TERÖRLE MÜCADELE' ÇELİŞKİSİ! GEÇMİŞTE SÖYLEDİKLERİ AKILLARA GELDİ | VİDEO İZLE
Alçak saldırı sonrası terörist Albashir yakalandı. Terörist PKK ile bağını itiraf etti.
KILIÇDAROĞLU HÜKÜMETİ HEDEF ALDI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de yaptığı konuşmada terör örgütü PKK'nın İstiklal caddesinde yaptığı alçak saldırı üzerinden hükümeti hedef aldı.
Kılıçdaroğlu, "Terörle nasıl mücadele edilirmiş, teröristlerle nasıl mücadele edilirmiş Millet İttifakı iktidar olduğunda bütün Türkiye de bütün dünya da öğrenecektir." dedi.
Tıpkı 6+1'li masada yaptığı gibi PKK/PYD terör örgütü demeden PKK adı verip lanetlemeden saldırıdan bahseden Kılıçdaroğlu, "Şimdi birileri çıkıp 'Böyle bir günde siyaset olmaz' diyecek. Hayır efendim siyaset böyle günler olmasın diye yapılır zaten." diyerek bölücülüğe imza attı.