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    • Güncel
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    • 15.11.2022 15:29
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'terörle mücadele' çelişkisi! Geçmişte söyledikleri akıllara geldi

    Son dakika haberi! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de yaptığı konuşmada terör örgütü PKK'nın İstiklal caddesinde yaptığı alçak saldırı üzerinden hükümeti hedef aldı. PKK'ya vurulan darbeleri görmezden gelen Kemal Kılıçdaroğlu, "Terörle nasıl mücadele edilirmiş, teröristlerle nasıl mücadele edilirmiş Millet İttifakı iktidar olduğunda bütün Türkiye de bütün dünya da öğrenecektir." dedi. Yaşananlar sonrası Kılıçdaroğlu'nun geçmişte FETÖ ve PKK'ya yönelik yaptığı açıklamalar akıllara geldi. Kılıçdaroğlu FETÖ'ye defalarca kez sahip çıkarken PKK'nın Suriye kolu YPG için için ise "Terör örgütü olarak görmeyiz" demişti. İşte Kılıçdaroğlu'nun o ifadeleri...

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’nun çelişkisi

    İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde PKK'lı terörist Ahlam Albashır'ın gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybetti 81 vatandaşımız ise yaralandı.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN 'TERÖRLE MÜCADELE' ÇELİŞKİSİ! GEÇMİŞTE SÖYLEDİKLERİ AKILLARA GELDİ | VİDEO İZLE

    Alçak saldırı sonrası terörist Albashir yakalandı. Terörist PKK ile bağını itiraf etti.

    KILIÇDAROĞLU HÜKÜMETİ HEDEF ALDI
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de yaptığı konuşmada terör örgütü PKK'nın İstiklal caddesinde yaptığı alçak saldırı üzerinden hükümeti hedef aldı.

    Kılıçdaroğlu, "Terörle nasıl mücadele edilirmiş, teröristlerle nasıl mücadele edilirmiş Millet İttifakı iktidar olduğunda bütün Türkiye de bütün dünya da öğrenecektir." dedi.

    Tıpkı 6+1'li masada yaptığı gibi PKK/PYD terör örgütü demeden PKK adı verip lanetlemeden saldırıdan bahseden Kılıçdaroğlu, "Şimdi birileri çıkıp 'Böyle bir günde siyaset olmaz' diyecek. Hayır efendim siyaset böyle günler olmasın diye yapılır zaten." diyerek bölücülüğe imza attı.


        Suriye'deki PKK/YPG terör örgütünün Türkiye'yi vurmayacağını iddia eden Kılıçdaroğlu, bunları söyleyen kendisi değilmiş gibi, "Sınırları yol geçen hanına kim döndürdü? Elini kolunu sallayarak teröristler gelecek, İstanbul'a yerleşecek, çalışacak fabrikada, çalışmalar yapacak, bombayı patlatacak, insanlar hayatını kaybedecek ve birileri bunun hesabını vermeyecek. Olmaz." diyerek skandal ifadelerle terörle mücadelede her geçen gün yeni bir savunma sistemini devreye alan hükümeti eleştirdi.

        KILIÇDAROĞLU TERÖRLE NASIL MÜCADELE EDER?
        Peki Kılıçdaroğlu iddiasında ne kadar haklı. Terör örgütleriyle mücadele eder mi? Kılıçdaroğlu'nun geçmiş açıklamaları bunun öyle olmayacağını kanıtı niteliğinde...

        Kılıçdaroğlu'nun geçmişte FETÖ ve PKK'ya yönelik birçok açıklaması var. Kılıçdaroğlu FETÖ'ye defalarca kez sahip çıkarken PKK'nın Suriye kolu YPG için için ise "Terör örgütü olarak görmeyiz" demişti.

        İşte Kılıçdaroğlu'nun o açıklamalarından bazıları;

        "YPG'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMEYİZ"
        Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programdaysa, "Teröre başvurmadığı sürece biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Kendi bulunduğu yerde kendisini, halkını savunan bir örgüt olarak görürüz" demişti.

        "ONLAR BİZE Mİ SALDIRACAKLAR,"
        "Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan varlığını ve oradaki silahlı güçleri YPG'yi nasıl desteklediğini biliyoruz. Güney sınırlarımızda yaşananları nasıl yorumluyorsunuz?" şeklindeki sorusuna, "Onlar bize mi saldıracaklar, hayır efendim" şeklinde cevap vermişti.

        FETÖ elebaşı Gülen'e haksızlık yapıldığını ima eden Kılıçdaroğlu, "Fetullah gülen'in kitapları korkudan yakılıyor. hiç doğru değil." demişti.

        FETÖ KANALINDA ERDOĞAN'A TEHDİT
        Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün kanalın Samanyolu TV'de Başkan Erdoğan'ı tehdit etmişti. Kılıçdaroğlu "Erdoğan'ın kaçmaktan başka çaresi yoktur. Kaçsa da onu Türkiye'ye getirip yargılayacağız" dedi.

            "PKK'LILARA DHKP-C'LİLERE GİTTİK"
            Kılıçdaroğlu PKK'yı ziyaret ettiğini belirterek, "Biz hapiste hasta yapan PKK'lılara da gittik DHKP-C'lilere de gittik." dedi.

            "ESAD ASKERLERİMİZİ KORUYOR"
            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 33 askerimizin şehit edilmesinden sadece dakikalar önce"'Esad'ın askerleri şu an İdlib'de Türk askerlerini koruyor" demişti.

            "TERÖRÜN KAYNAĞI İSLAM"
            İslam'ı terörle ilişkilendirdi. Kılıçdaroğlu, "İslam dünyasından kaynaklanan terör bütün dünyada farklı yorumlara sebep oldu. İslam dünyasının da oturup düşünmesi lazım."             dedi.

            FETÖ'CÜLER İÇİN 'LİNÇ' YALANI
            FETÖ'cülere sahip çıkan Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan FETÖ'cüleri savunmak için "Köprüde linç edilen askerler" ifadelerini kullandı.

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