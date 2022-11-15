Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'terörle mücadele' çelişkisi! Geçmişte söyledikleri akıllara geldi



Suriye'deki PKK/YPG terör örgütünün Türkiye'yi vurmayacağını iddia eden Kılıçdaroğlu, bunları söyleyen kendisi değilmiş gibi, "Sınırları yol geçen hanına kim döndürdü? Elini kolunu sallayarak teröristler gelecek, İstanbul'a yerleşecek, çalışacak fabrikada, çalışmalar yapacak, bombayı patlatacak, insanlar hayatını kaybedecek ve birileri bunun hesabını vermeyecek. Olmaz." diyerek skandal ifadelerle terörle mücadelede her geçen gün yeni bir savunma sistemini devreye alan hükümeti eleştirdi.

KILIÇDAROĞLU TERÖRLE NASIL MÜCADELE EDER?

Peki Kılıçdaroğlu iddiasında ne kadar haklı. Terör örgütleriyle mücadele eder mi? Kılıçdaroğlu'nun geçmiş açıklamaları bunun öyle olmayacağını kanıtı niteliğinde...

Kılıçdaroğlu'nun geçmişte FETÖ ve PKK'ya yönelik birçok açıklaması var. Kılıçdaroğlu FETÖ'ye defalarca kez sahip çıkarken PKK'nın Suriye kolu YPG için için ise "Terör örgütü olarak görmeyiz" demişti.