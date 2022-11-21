PKK-PYD-KCK hedeflerine yönelik operasyonda Türkiye'nin vermek istediği mesaj ne? Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür perde arkasını anlattı

Beyoğlu'nda 6 vatandaşımızın vefat ettiği 81 vatandaşımızın da yaralandığı alçak terör saldırısı ardından Başkan Erdoğan'ın talimatı ile terör yuvalarına yönelik şok bir harekat devreye sokuldu.
Operasyonun adı da Pençe Kılıç Hava Harekatı olarak isimlendirildi. Tüm bu yaşananlar çerçevesinde takip eden süreç A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç Programı'nda ele alındı. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, operasyonun şifrelerini yorumladı ve dünyaya verilen mesajın perde arkasını açıkladı.
"KARA HAREKATI BAŞLANGICI OLABİLİR"
Mahmut Övür, "Bu operasyonun asıl hedefi nedir? Sadece cezalandırmamdır. Yoksa kara harekâtı için bir alan açmamadır. Belki iletişim kanallarını tahrip etmedir. İki ülke üzerinden yapıldığı için birbiri ile ilişkisini kesmeye yönelik bir harekettir. Bundan sonraki süreç oraya doğru gider diye düşünüyorum. Yani sadece birilerini, belli merkezleri cezalandırmak değil. O alanı etkisiz hale getirmek, bağlantıları koparmak ve kara harekatının önünü açmaktır diye bir sürecin başlangıcı olabilir." dedi.
"BIÇAK KEMİĞE DAYANDI..."
Övür, "Türkiye'de bıçak kemiğe dayandı denir ya! İstanbul'daki o vahşi saldırı tamamen bir kıvılcım oldu ama bunun öncesi Mersin var. Arada inanılmaz saldırılar var. Ve enteresan bir şekilde başka bir havaya girmiş durumda var ortada… Yani, ABD desteği üzerinden (terör örgütü PKK ve uzantıları) müthiş de bir hava girmiş durumdalar." şeklinde konuştu.