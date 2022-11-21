Emekli savaş pilotu Bahadır Altan Türkiye'yi karaladı, küstah sözlerle PKK/YPG'yi akladı! Bölücü kanalda rezil açıklama





EMEKLİ PİLOTTAN PKK KANALINDA KÜSTAH SÖZLER! TÜRKİYE'Yİ KARALADI

Operasyona ilişkin PKK'nın kanalında açıklamalarda bulunan emekli savaş pilotu Bahadır Altan, PKK terör örgütüne operasyon yapılmasını küstah sözlerle eleştirdi. Altan, Türkiye'yi 'kirli savaş' mimarı ve 'işgalci' olarak nitelendirdi.

Altan skandal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Muhalefet, bu kirli savaşın sadece iktidar istediği için çıktığını ve işgalci anlayışı temsil ettiğini anlatmak gibi bir yolu hiç denemedi. Ya savaştan yanasınız ya da karşısında emek ve özgürlük ittifakından yana olacaksınız. Arada durmak mümkün değil."