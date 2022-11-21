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    • Güncel
    • 21.11.2022 20:48
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    • 21.11.2022 21:08
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    Emekli savaş pilotu Bahadır Altan Türkiye'yi karaladı, küstah sözlerle PKK/YPG'yi akladı! Bölücü kanalda rezil açıklama

    Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yer alan PKK/PYD/YPG mevzilerine düzenlediği hava haretı sonrası başta bölücüler ve terör destekçileri olmak üzere küstah açıklamalarda peş peşe geldi. Bu söylemlere imza atan isimlerden biri de eski savaş pilotu Bahadır Altan idi... Altan, Türkiye'yi 'kirli savaş mimarı' ve 'işgalci' olarak nitelendirdi ve muhalefete çağrı yaptı. Öte yandan emekli savaş pilotu, CHP yandaşı mangır medyasının baş aktörlerinden biri olan Halk TV'de de sık sık programlara konuk oluyor.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Türkiye’yi karaladı, PKK/YPG’yi akladı!

    Birleşmiş Milletler'in 51. maddesinden doğan meşru müdafaa haklarını kullanan Türkiye, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yer alan PKK/PYD/YPG mevzilerine hava harekatı düzenledi.



    Pençe Kılıç olarak isimlendirilen harekata 50 F-16 savaş uçağı ile 20'nin üzerinde SİHA'nın katıldığı bildirildi.

    Harekat kapsamında çok sayıda terör hedefi imha edildi.



    EMEKLİ PİLOTTAN PKK KANALINDA KÜSTAH SÖZLER! TÜRKİYE'Yİ KARALADI
    Operasyona ilişkin PKK'nın kanalında açıklamalarda bulunan emekli savaş pilotu Bahadır Altan, PKK terör örgütüne operasyon yapılmasını küstah sözlerle eleştirdi. Altan, Türkiye'yi 'kirli savaş' mimarı ve 'işgalci' olarak nitelendirdi.

    Altan skandal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Muhalefet, bu kirli savaşın sadece iktidar istediği için çıktığını ve işgalci anlayışı temsil ettiğini anlatmak gibi bir yolu hiç denemedi. Ya savaştan yanasınız ya da karşısında emek ve özgürlük ittifakından yana olacaksınız. Arada durmak mümkün değil."



        TSK'YA ALÇAK İFTİRA
        Altan, geçtiğimzi yıllarda da şanlı Türk ordusunu hedef almış, "Ben TSK tarafından yapılan ve PKK'nin üzerine atılan birçok suça tanık oldum." ifadelerini kullanmıştı.



        Altan, CHP yandaşı mangır medyasının baş aktörlerinden biri olan Halk TV'de de sık sık programlara konuk oluyor.
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