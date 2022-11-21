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    • 21.11.2022 09:00
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    Deniz ulaşımına fırtına engeli: Bozcaada ve Gökçeada’ya tüm seferler iptal edildi

    Çanakkale’nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

    Deniz ulaşımına fırtına engeli! Tüm seferler iptal

    Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada, Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

    TÜM SEFERLER İPTAL

    Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00 ile Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Gökçeada hattında saat 07.00, 13.00, 18.00 ile Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 20.00 feribot seferleri iptal edildi.

    Deniz ulaşımına fırtına engeli! Tüm seferler iptal

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    Haberler Güncel Deniz ulaşımına fırtına engeli: Bozcaada ve Gökçeada’ya tüm seferler iptal edildi
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