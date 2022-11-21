PKK/YPG’nin bombalı eylem yapması için Ayn El Arab’dan gönderdiği terörist Şanlıurfa’da yakalandı





"ŞANLIURFA'DA BOMBALI EYLEM YAPMAK İÇİN GÖNDERİLDİM"

Aynularab bölgesinden gelen teröristin ifadesinde, terör örgütünden aldığı talimatla "Şanlıurfa'da bombalı eylem yapmak için gönderildiğini" itiraf ettiği öğrenildi.