Başkan Erdoğan talimatı verdi hainlere bomba yağdı! Terör örgütü PKK'ya "Pençe" darbesi: 1441 terörist etkisiz hale getirildi!

"KİLİT" KAPANIYOR

Hudut güvenliğini sağlamak üzere Hakurk ile başlayan Sinat-Haftanin ile devam eden, Metina ve Avaşin-Basyan ile genişleyen operasyonların ardından Mehmetçik bu sefer hedefine terör örgütü için büyük anlam ifade eden Zap'ı aldı.

Teröristlerin yuvalandığı alanların merkezi konumunda yer alan ve Pençe serisi harekatlar kapsamında Hakurk, Metina'dan kaçan teröristlerin toplandığı bölge olan Zap'a yönelik operasyon için 17 Nisan 2022'de harekete geçildi.

Terör örgütü kamplarının bulunduğu ve örgütün bazı elebaşlarının yer aldığı bölgeye yönelik operasyona Pençe-Kilit adı verildi.