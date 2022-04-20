Terör örgütü PKK’ya Pençe-Kilit darbesi: Zap’ta 400 terörist köşeye sıkıştı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ın Zap, Avaşin- Basyan ve Metina bölgelerinde başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu'nun 3'üncü gününde bölgeye helikopterlerle indirme yapan Mehmetçiğin Zap'ta ilerleyişi sürüyor.
Bölgede bulunduğu belirlenen yaklaşık 400 civarındaki terörist için çember daraldı.
Kandil'in Türkiye sınırına en yakın noktada olan ve arazi yapısı nedeniyle kilit noktadaki Zap Vadisi'nde operasyonlara ağırlık verildi. Kandil ve Haftanin'de saldırı eğitimi alan teröristlerin Türkiye topraklarına sızma amacıyla kullandığı Ertuş, Karker, Ore, Dereluk, Çemço ve Şeladize bölgesinde bordo bereliler ve komandolar stratejik öneme sahip tepeleri tuttu.
Bölgeye hâkim tepelere yerleşen bordo bereliler ve özel eğitimli komandolar, teröristlerin kaçış güzergâhını kontrol altında tutuyor. Yüzlerce doğal mağara ile derin vadilerin yer aldığı Zap Vadisi'nde gizlendiği belirlenen aralarında sözde yönetici konumunda olan 400 civarında terörist havadan İHA, SİHA ve ATAK helikopterlerinin de desteği ile çembere alındı. TSK'nın seçkin birliklerinin katıldığı operasyonda bölgeler tek tek temizleniyor.