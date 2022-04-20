Terör örgütü PKK’ya Pençe-Kilit darbesi: Zap’ta 400 terörist köşeye sıkıştı



PENÇE-KİLİT'TE BİR ŞEHİT DAHA

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde önceki gün bastığı EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Ömer Delibaş'ın ardından dün de teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırıda Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu şehit oldu. Şehit Kanlıkuyu'nun acı haberi Çankırı'nın Atkaracalar ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şehit Kanlıkuyu için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 19 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadesini kullandı. Evli olduğu öğrenilen şehit Kanlıkuyu'nun cenazesi bugün Atkaracalar Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

4 TABURDAN 42 OPERASYONEL TİMLE 'EREN-ABLUKA 2' BAŞLADI

Bahar aylarının girmesiyle birlikte eylem arayışında bulunan PKK'ya karşı sınır ötesinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu başarıyla devam ederken, yurt içinde de İçişleri Bakanlığı koordinesinde "Eren Abluka-2 Şehit Uzman Çavuş Mehmet Bayar" operasyonu başladı. Hakkâri kırsalı, Kavaklı ve Karanlık Dağı bölgesindeki operasyona 4 taburdan oluşan Jandarma ve Polis Özel Harekât timlerinin de aralarında bulunduğu 42 operasyonel timden 654 personel katılıyor. 'Eren-Abluka' operasyonunun ilki Diyarbakır kırsalında başlatılmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN: DEVAM EDECEĞİZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bir açıklama yaparak "Mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız" dedi. Türkiye'nin, PKK/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere kaynağı kim ve neresi olursa olsun, terörün tüm çeşitleriyle kesintisiz bir mücadele yürüttüğünü belirten Erdoğan, "Bu mücadelemizi terörü ülkemiz, bölgemiz ve tüm insanlık için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarana kadar sürdürmekte kararlıyız." dedi.