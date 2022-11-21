YARIN Gaziantep'te okullar TATİL Mİ? 22 Kasım Salı Gaziantep'te okullar tatil olacak mı? Gaziantep Valiliği son dakika açıklama!

VALİ'DEN AÇIKLAMA



Vali Gül acı haberi şöyle duyurdu:

Terör örgütü tarafından Fırat'ın doğusundan Karkamış ilçe merkezine 5 adat havan/roket atılmıştır. Sivil yerleşim merkezlerine isabet eden saldırıda; 2 hemşehrimiz vefat etmiştir. 2'si ağır olmak üzere 6 vatandaşımız yaralanmıştır. Ayrıntılı bilgi daha sonra paylaşılacaktır.

GÜVENLİK ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI



Gaziantep ve Kilis'e yönelik roketli saldırılar sonrası sınır hattında önlemler artırıldı. Güvenlik güçleri teyakkuza geçerken, tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.

Saldırıların ardından Tel Rıfat ve Ayn El Arap bölgesindeki teröristlere ait mevziler, sınır birliklerince ateş altına alındı. İnsansız hava araçlarınca tespit edilen terör hedefleri; obüs ve çok namlulu roketatarlar ile vurularak imha edildi.