Gaziantep Karkamış son dakika haberleri sıkı bir şekilde araştırılıyor. Karkamış'ta terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti. Peki, YARIN Gaziantep'te okullar TATİL Mİ? 22 Kasım Salı Gaziantep'te okullar tatil olacak mı? Gaziantep Valiliği son dakika açıklama!
22 Kasım Salı Gaziantep'te okullar tatil olacak mı?
Henüz konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Valilik tarafından resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...
GAZİANTEP KARKAMIŞ SALDIRISI SON DURUM!
Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.
Saldırılar nedeniyle 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.