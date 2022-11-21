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    • 21.11.2022 14:14
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    YARIN Gaziantep'te okullar TATİL Mİ? 22 Kasım Salı Gaziantep'te okullar tatil olacak mı? Gaziantep Valiliği son dakika açıklama!

    Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti. Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "1'i çocuk, 1'i öğretmen 3 kişi hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu. Bu gelişmelerin ardından okullar tatil olacak mı sorusu ilde yaşayanlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki yarın Gaziantep'te okullar TATİL Mİ? 22 Kasım Salı Gaziantep'te okullar tatil olacak mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    YARIN Gaziantep’te okullar TATİL Mİ?

    Gaziantep Karkamış son dakika haberleri sıkı bir şekilde araştırılıyor. Karkamış'ta terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti. Peki, YARIN Gaziantep'te okullar TATİL Mİ? 22 Kasım Salı Gaziantep'te okullar tatil olacak mı? Gaziantep Valiliği son dakika açıklama!

    22 Kasım Salı Gaziantep'te okullar tatil olacak mı?

    Henüz konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Valilik tarafından resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...

    GAZİANTEP KARKAMIŞ SALDIRISI SON DURUM!

    Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.

    Saldırılar nedeniyle 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

    Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

        SÜLEYMAN SOYLU ACI HABERİ DUYURDU

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybedenlerden birinin çocuk, diğerinin ise öğretmen olduğunu açıkladı.

        Bakan Soylu ayrıca, roket isabet eden mahallede ağır yaralanan bir kişinin de hayatını kaybettiğini belirtti.

        Soylu, "Terör örgütüne hem sınırımızın içinde hem sınırımızın dışında hayat şansı verilmeyecek" dedi.

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise, saldırıda 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

        VALİ'DEN AÇIKLAMA

        Vali Gül acı haberi şöyle duyurdu:

        Terör örgütü tarafından Fırat'ın doğusundan Karkamış ilçe merkezine 5 adat havan/roket atılmıştır. Sivil yerleşim merkezlerine isabet eden saldırıda; 2 hemşehrimiz vefat etmiştir. 2'si ağır olmak üzere 6 vatandaşımız yaralanmıştır. Ayrıntılı bilgi daha sonra paylaşılacaktır.

        GÜVENLİK ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI

        Gaziantep ve Kilis'e yönelik roketli saldırılar sonrası sınır hattında önlemler artırıldı. Güvenlik güçleri teyakkuza geçerken, tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.

        Saldırıların ardından Tel Rıfat ve Ayn El Arap bölgesindeki teröristlere ait mevziler, sınır birliklerince ateş altına alındı. İnsansız hava araçlarınca tespit edilen terör hedefleri; obüs ve çok namlulu roketatarlar ile vurularak imha edildi.

        ANINDA KARŞILIK VERİLDİ

        Terör örgütü YPG/PKK'nın alçak saldırısına misliyle karşılık verildi. Terör mevzileri top atışlarıyla vuruluyor.

        TERÖR ÖRGÜTÜ DÜN DE ROKETLİ SALDIRILAR DÜZENLEMİŞTİ

        Suriye'nin kuzeyinden terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca dün Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atılması sonucu 1 asker ve 7 polis yaralanmıştı.

        Terör örgütü üyelerinin dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Karkamış ilçesine attığı 4 roket ise boş alana isabet etmişti.
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        Haberler Güncel YARIN Gaziantep'te okullar TATİL Mİ? 22 Kasım Salı Gaziantep'te okullar tatil olacak mı? Gaziantep Valiliği son dakika açıklama!
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