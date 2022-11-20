PYD'nin sözde lideri Salih Müslim Pençe - Kılıç operasyonunun ardından dünyadan yardım dilendi: Ayn-el Arab'tan Kandil'e kadar hedefteyiz!

Hava Kuvvetleri eski İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu sözlerine şu ifadelerle devam etti;

"Türkiye ile Suriye'nin son zamanlardaki yakınlaşmasının önüne geçmek için ve hatta PKK/YPG unsurlarının inkarcı bir şekilde yaklaştığı, promoter tip dediğimiz adı da yeni duyulmuş olan Afrin'in kurtuluş gücü HRE gibi başka bir yapıyı öne sürerek yapılan bir operasyon var burada. Kafa karışılıklığı yaratılması, aslına bakarsanız İstiklal'de yapılan eylemin içerisinde esas maksattı. Bizim verdiğimiz cevap ise buna cevap veriyoruz. Biz bunu algıladık, sizin mesajınız buydu alın bizim mesajımız da bu diyoruz. Onun için İran sınırından oraya kadar hava harekatı yapılıyor."