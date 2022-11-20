PYD'nin sözde lideri Salih Müslim Pençe - Kılıç operasyonunun ardından dünyadan yardım dilendi: Ayn-el Arab'tan Kandil'e kadar hedefteyiz!

Milli Savunma Bakanlığının gece saat 01.12'de "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımıyla duyurduğu Pençe-Kılıç Hava Harekâtı kapsamında Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yuvalanan terör kamplarına eş zamanlı operasyon başlatıldı. 160 kilometre derine inilen harekatta PKK/PYD'nin kontrolündeki birçok nokta vuruldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mukavemet gösteremeyen PKK'lı teröristler güneye doğru kaçarken, terör yandaşları geceden bu yana çeşitli lisanlarda açıklama yaparak uluslararası kamuoyundan destek istiyor.
YARDIM DİLENDİ
Bunlara, Suriye PKK'sı YPG'nin illegal siyasi uzantısı PYD'nin sözde eşbaşkanı Salih Müslim de katıldı.
Paniklediği anlaşılan PYD elebaşısı, terör yandaşı bir ajansa konuşarak, Ayn-el Arab'tan Kandil'e kadar geniş bir sahada hedef alındıklarını söyledi. Türkiye'nin teröre karşı haklı operasyonu karşısında korkuya kapılan teröristbaşı Müslim, "Bütün dünya Türk devletinin vahşice saldırmasını görmeli ve ses çıkarmalıdır." diyerek diğer ülkelerden yardım istedi.