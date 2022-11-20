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    • 20.11.2022 13:21
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    • 20.11.2022 13:33
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    PYD'nin sözde lideri Salih Müslim Pençe - Kılıç operasyonunun ardından dünyadan yardım dilendi: Ayn-el Arab'tan Kandil'e kadar hedefteyiz!

    Eli kanlı terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD’nin sözde lideri Salih Müslim, Kahraman Mehmetçik’in gece yarısı başlattığı Pençe-Kılıç Hava Harekatı için dünyadan yardım dilendi. Paniklediği anlaşılan PYD elebaşısı, terör yandaşı bir ajansa konuşarak, Ayn-el Arab'tan Kandil'e kadar geniş bir sahada hedef alındıklarını söyledi.

    Müslim panik halinde dünyadan yardım dilendi

    Milli Savunma Bakanlığının gece saat 01.12'de "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımıyla duyurduğu Pençe-Kılıç Hava Harekâtı kapsamında Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yuvalanan terör kamplarına eş zamanlı operasyon başlatıldı. 160 kilometre derine inilen harekatta PKK/PYD'nin kontrolündeki birçok nokta vuruldu.

    Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mukavemet gösteremeyen PKK'lı teröristler güneye doğru kaçarken, terör yandaşları geceden bu yana çeşitli lisanlarda açıklama yaparak uluslararası kamuoyundan destek istiyor.

    YARDIM DİLENDİ

    Bunlara, Suriye PKK'sı YPG'nin illegal siyasi uzantısı PYD'nin sözde eşbaşkanı Salih Müslim de katıldı.

    Paniklediği anlaşılan PYD elebaşısı, terör yandaşı bir ajansa konuşarak, Ayn-el Arab'tan Kandil'e kadar geniş bir sahada hedef alındıklarını söyledi. Türkiye'nin teröre karşı haklı operasyonu karşısında korkuya kapılan teröristbaşı Müslim, "Bütün dünya Türk devletinin vahşice saldırmasını görmeli ve ses çıkarmalıdır." diyerek diğer ülkelerden yardım istedi.

        ANA HEDEF NE?
        Hava Kuvvetleri eski İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yaynında Merve Tepe'nin sorularını yanıtlayarak Pençe Kılıç Hava Harekatı'nın detaylarını değerlendirdi.

        Tokmakoğlu, A Haber'de operasyonun Ayn el Arab'a yapılmasının arkasındaki mesajı anlattı. Soçi mutabakatına da değinen Tokmakoğlu, "ABD buradan çıkartılması ana hedef" dedi.

        "HAREKATIN GENELİNE BAKMALIYIZ"

        Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK'ya yönelik düzenlenen operasyona genel hatlar üzerinden bakılması gerektiğini vurgulayan Tokmakoğlu, "Kaç tane terörist öldürüldüğü önemli değil." şeklinde konuştu.

        A Haber canlı yayınından önemli açıklamalarda bulunan Tokmakoğlu, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve ABD'nin buradan çıkartılması ana hedef. Soçi'deki mutabakatın gereği bu. Zaten genel baktığımızda olay bu. Fakat yapılan operasyona bakın. Irak'ta hemen sınırımıza kamp yakın yerlerinden bahsederdik yıllarca. Zap, Avaşin, Metina gibi. Buralarda bir operasyon yok. Zaten buralarda yapıldı. Askerimiz orada. Orayı korumak ilgili operasyonlar devam ediyor. Irak'ta Sincar'da Kandil'de onların sözde karargah dedikleri yerler vuruldu. Kaç tane terörist öldürüldüğü önemli değil. İran sınırından itibaren operasyonlar yapılıyor." ifadelerine yer verdi.

        "ALIN BU DA BİZİM MESAJIMIZ"

        Hava Kuvvetleri eski İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, Türkiye'nin operasyonunun kalıcı olmak için yapılmadığını vurguladı.

        A Haber'de operasyonun detayları hakkında genel değerlendirmede bulunan Tokmakoğlu, "Ayn el Arab'a hareket yapılırken arkadaşlarımız söylüyor tespit edilen yerler var. Şu operasyonla terör bitmiyor, öyle de bir amaç yok bir beklenti de yaratılmasın. Türkiye'nin duruşunu gösteren, BM haklarıyla yapılan bir operasyon. Hava Kuvvetleri'nin daha çok kullanıldığı operasyonların isimleri, MİT tarafından yapılan operasyonların isimlerine dikkat edilmeli. Burada vurgulamak istediğim şey çok daha önemli gibi geliyor bana." dedi.

            Hava Kuvvetleri eski İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu sözlerine şu ifadelerle devam etti;

            "Türkiye ile Suriye'nin son zamanlardaki yakınlaşmasının önüne geçmek için ve hatta PKK/YPG unsurlarının inkarcı bir şekilde yaklaştığı, promoter tip dediğimiz adı da yeni duyulmuş olan Afrin'in kurtuluş gücü HRE gibi başka bir yapıyı öne sürerek yapılan bir operasyon var burada. Kafa karışılıklığı yaratılması, aslına bakarsanız İstiklal'de yapılan eylemin içerisinde esas maksattı. Bizim verdiğimiz cevap ise buna cevap veriyoruz. Biz bunu algıladık, sizin mesajınız buydu alın bizim mesajımız da bu diyoruz. Onun için İran sınırından oraya kadar hava harekatı yapılıyor."
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            Müslim panik halinde dünyadan yardım dilendi
            Haberler Güncel PYD'nin sözde lideri Salih Müslim Pençe - Kılıç operasyonunun ardından dünyadan yardım dilendi: Ayn-el Arab'tan Kandil'e kadar hedefteyiz!
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