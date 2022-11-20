Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü FETÖ-PKK sempatizanı Amberin Zaman Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti! Pençe Kılıç'tan rahatsız oldu

BÖLGEDEN BİLGİLER DE VERDİ

Türkiye'nin operasyonundan rahatsızlığını her platformda dile getiren sözde gazeteci Amberin Zaman, Suriye'deki kaynaklarından aldığı bilgileri de paylaştı.

Zaman, "Vurulan alanlar, Rus kontrolündeki hava sahası gibi görünüyor. Kuzeydoğu Suriye'deki kaynaklarım, şu ana kadar saldırıların etkisine ilişkin herhangi bir değerlendirmeleri olmadığını söylüyor. Irak Kürdistanı'ndaki Kandil Dohuk Sincar'ın da bu gece Türk hava saldırılarında hedef alındığı bildirildi. ABD'nin devriye gezdiği alanlar da vuruldu." paylaşımında bulundu.