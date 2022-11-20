Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü FETÖ-PKK sempatizanı Amberin Zaman Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti! Pençe Kılıç'tan rahatsız oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" yapıldığını bildirdi.
Harekatla, geçtiğimiz hafta İstiklal Caddesi'nde meydana gelen ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği hain saldırının intikamı alındı. Kahraman Türk askerimiz PKK inlerini vurdukça sesi yurt dışından geldi.
AMBERİN ZAMAN OPERASYONLARDAN RAHATSIZ OLDU
PKK ve FETÖ'ye verdiği destekle gündeme gelen Amberin Zaman operasyondan duyduğu rahatsızlığı Twitter hesabından duyurdu.
"ABD KORUMASI ALTINDAKİ BÖLGELER VURULUYOR"
Yapılan operasyondan derin endişe duyduğunu söyleyen Amberin Zaman, "Derik gibi ABD hava koruması altındaki bölgeler Türk askerleri tarafından vuruluyor." dedi.
"İSTANBUL SALDIRISINA MİSİLLEME"
Taksim'deki terör saldırısını görmezden gelen Amberin Zaman, "Kobani ve Kürt kontrolündeki kuzey Suriye'deki diğer hedefler, İstanbul bombalanmasına misilleme olarak vuruluyor." ifadelerini kullandı.