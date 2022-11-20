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    • 20.11.2022 12:23
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü FETÖ-PKK sempatizanı Amberin Zaman Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti! Pençe Kılıç'tan rahatsız oldu

    Son dakika haberi | Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'taki PKK/YPG noktalarına bomba yağdırırken, terörist sevici isimler de ağlamaya başladı. Bu isimlerden biri de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyareti sırasında görüştüğü Amberin Zaman oldu. PKK ve FETÖ sempatizanlığı ile tanınan Zaman, TSK'nın operasyonuyla ilgili Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’nun görüştüğü Zaman Türkiye’yi şikayet etti

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" yapıldığını bildirdi.

    Harekatla, geçtiğimiz hafta İstiklal Caddesi'nde meydana gelen ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği hain saldırının intikamı alındı. Kahraman Türk askerimiz PKK inlerini vurdukça sesi yurt dışından geldi.

    AMBERİN ZAMAN OPERASYONLARDAN RAHATSIZ OLDU
    PKK ve FETÖ'ye verdiği destekle gündeme gelen Amberin Zaman operasyondan duyduğu rahatsızlığı Twitter hesabından duyurdu.

    "ABD KORUMASI ALTINDAKİ BÖLGELER VURULUYOR"
    Yapılan operasyondan derin endişe duyduğunu söyleyen Amberin Zaman, "Derik gibi ABD hava koruması altındaki bölgeler Türk askerleri tarafından vuruluyor." dedi.

    "İSTANBUL SALDIRISINA MİSİLLEME"
    Taksim'deki terör saldırısını görmezden gelen Amberin Zaman, "Kobani ve Kürt kontrolündeki kuzey Suriye'deki diğer hedefler, İstanbul bombalanmasına misilleme olarak vuruluyor." ifadelerini kullandı.

        BÖLGEDEN BİLGİLER DE VERDİ
        Türkiye'nin operasyonundan rahatsızlığını her platformda dile getiren sözde gazeteci Amberin Zaman, Suriye'deki kaynaklarından aldığı bilgileri de paylaştı.

        Zaman, "Vurulan alanlar, Rus kontrolündeki hava sahası gibi görünüyor. Kuzeydoğu Suriye'deki kaynaklarım, şu ana kadar saldırıların etkisine ilişkin herhangi bir değerlendirmeleri olmadığını söylüyor. Irak Kürdistanı'ndaki Kandil Dohuk Sincar'ın da bu gece Türk hava saldırılarında hedef alındığı bildirildi. ABD'nin devriye gezdiği alanlar da vuruldu." paylaşımında bulundu.

        Türkiye'nin BM'nin 51. maddesinden doğan "Meşru Müdafaa Hakkı" kapsamında düzenlediği operasyonlarla ilgili çirkin bir algı operasyonu yapan Amberin Zaman, teröristleri hedef alan operasyonda 1 gazetecinin öldüğünü iddia etti. Zaman, "Türk savaş uçakları, Kuzey Suriye ve Irak'a yönelik hava saldırılarının ardından Diyarbakır'daki üslerine dönüyor. Türkiye'nin geçen hafta İstanbul'daki bombalı saldırıdan sorumlu "teröristleri" hedef aldığını söylediği bugünkü saldırılarda biri gazeteci dahil en az dokuz kişinin öldürüldüğü bildirildi." dedi.

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        Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü FETÖ-PKK sempatizanı Amberin Zaman Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti! Pençe Kılıç'tan rahatsız oldu
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