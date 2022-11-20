Pençe Kılıç Harekatı sonrası çarpıcı tespit: Dünyada sadece 4-5 ülke yapabilir
Son dakika haberi | Türkiye, İstiklal Caddesi'nde yapılan terör saldırısı sonrası Suriye ve Irak'ta bulunan PKK/YPG noktalarına bomba yağdırdı. Gece saatlerinden itibaren F-16 ve SİHA'larla başlayan Pençe Kılıç Harekatı sonrası terör örgütünün inleri yerle bir edildi. Operasyonla ilgili konuşan uzmanlar dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) terör örgütü PKK ve yan oluşumlarına karşı tüm komuta kademesi ile 'Pençe-Kılıç Harekatı'nı başlattı. Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden operasyonu sevk ve idare eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terör örgütünün sözde karargahları tam isabetle vuruldu. Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı" dedi.
Pençe Kılıç harekatını değerlendiren Uluslararası ilişkiler uzmanı Mesut Hakkı Caşın da operasyonun kapsam ve kabiliyetine ilişkin dikkat çeken detayları açıkladı ve "Bu dünyada 3-5 ülkenin yapabileceği türden bir operasyondur" dedi.
İşte Mesut Hakkı Caşın'ın Pençe Kılıç operasyonu ile ilgili yaptığı kritik son dakika değerlendirmeleri:
BU EŞ ZAMANLI BİR HAREKAT
"Türkiye Cumhuriyeti'ni asla terörle yıldıramayacaklar. Şu anda kahraman pilotlarımız oradalar. Bunun bir eş zamanlı harekât olduğunu düşünüyorum. Hem karadan topçu harekâtıyla destekleniyor hem de hava harekâtıyla hedefler vuruluyor.
SİHA'LAR YİNE ÖNCÜ ROLDE
Sınıra yakın bölgelerde SİHA'larımız tarafından tespit edilen hedefler vurulmakta. Pilotlarımız ve topçularımızın uyumadığı görülüyor. TSK şimdi o bebekleri öldürenlerden hesap soruyor. Ama mertçe gidip de kalleşçe masum insanları öldürmek değil. Türkiye, uluslararası hukuk açısından meşru müdafaa hakkını kullanmaktadır.