Pençe Kılıç Harekatı sonrası çarpıcı tespit: Dünyada sadece 4-5 ülke yapabilir

BU EŞ ZAMANLI BİR HAREKAT

"Türkiye Cumhuriyeti'ni asla terörle yıldıramayacaklar. Şu anda kahraman pilotlarımız oradalar. Bunun bir eş zamanlı harekât olduğunu düşünüyorum. Hem karadan topçu harekâtıyla destekleniyor hem de hava harekâtıyla hedefler vuruluyor.