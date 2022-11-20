Kırmızı sarı gri... Tüm renklerden var! PKK'ya can çekiştiren üst düzey darbe: 792 terörist etkisiz

Türkiye'nin başta PKK olmak üzere terör örgütleriyle mücadelesi kararlıkla sürüyor. İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen kalleş saldırıda 6 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi ve 81 vatandaşımızın da yaralanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hainlerden hesap sormaya başladı. TSK, Suriye ve Kuzey Irak'a "Pençe Kılıç" hava harekatı başlattı. TSK'ya bağlı savaş uçakları, birçok noktada terör örgütü PKK/PYD/YPG mevzilerini bombalıyor.

Teröristlerin inleri başlarına yıkılmaya devam ediyor!

Güvenlik güçlerimizin istihbarata dayalı, İHA/SİHA/İKU destekli etkin operasyonları ile aralarında sözde üst düzey teröristlerin de bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirdi. "Terörü Bitirme" hedefiyle, örgütü geriletme sürecine hızla devam ederek yurt içi terörist sayısı ilk defa 120 seviyesine düştü.

792 SÖZDE ÜST DÜZEY TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İç güvenlik operasyonları kapsamında sözde üst düzey yöneticilerine yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştirildi. 2016'dan bugüne kadar toplam 53'ü kırmızı 34'ü mavi, 39'u yeşil, 113'ü turuncu, 378'i gri ve 175 liste dışı toplam 792 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca devlet "Terör Suçlarının Ortaya Çıkarılmasına veya Delillerin Ele Geçirilmesine ya da Suç Faillerinin Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik" ile yardımcı olanlara 10 milyon liraya kadar ödül verilmesi imkanı sağlandı.

157 TERÖR OLAYI ENGELLENDİ

Güvenlik birimleri istihbarat ağı sayesinde 2022 yılında 132 patlayıcı madde, 17 canlı bomba şüphelisi 8 eylem hazırlığındaki terörist olayı olmak üzere 157 önemli olay engellendi. Bunlardan 138'i PKK, 18 DEAŞ ve 1 tanesinin ise sol terör örgütleri tarafından hazırlandığı ortaya çıkarıldı.

SİHA ATIŞIYLA 269 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Güvenlik birimlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda İHA, SİHA VE İKU'lar etkin olarak kullanıldı. 2022 yılında İHA, SİHA ve İKU'lar ile yer tespiti sonucu; 74 teröristin etkisiz hale getirilmesine katkı sağlarken, 26 terörist SİHA ile etkisiz hale getirirken 23 sığınağında tespitini yaptı. Bugüne kadar İHA, SİHA ve İKU'lar ile yer tespiti sonucu bin 631 teröristin etkisiz hale getirilmesine katkı sağlarken, 269 terörist bizzat SİHA atışıyla etkisiz hale getirildi ve 536 sığınağı yok edilmesine katkı sundu.





EREN OPERASYONLARI PKK'NIN BELİNİ KIRDI

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün seçkin birlikleri terör örgütüne karşı; şehit Eren Bülbül anısına 7 Kasım 2021 itibarıyla başlatılan "Eren Kış Operasyonları" 35 ayrı bölgede 4 Nisan 2022 tarihine kadar süreçte 31 teröristi etkisiz hale getirdi. "Eren Kış Operasyonları" tamamlanmasının ardından başlatılan "Eren Abluka İlkbahar Yaz Operasyonları" kapsamında gerçekleştirilen 9 bin 768 operasyonda 3'ü yeşil, 13'ü turuncu, 12'si gri, 28 sözde üst düzey olmak üzere toplam 98 terörist etkisiz hale getirildi. 14 ayrı bölgede devam eden "Eren Abluka Sonbahar Kış Operasyonları" kapsamında ise 9 terörist etkisiz hale getirildi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE 7 MİLYAR LİRA GİTMESİ ENGELLENDİ

Terörle mücadelenin en temel noktalarından biri olan terör örgütlerinin finans kaynaklarının tespit edilmesi yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Terör örgütlerinin finans sağlama yöntemlerini çürütmek ve finans kaynaklarını bitirmek amacıyla güvenlik güçlerimiz tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonlar neticesinde; 2021 yılında 47 operasyonda 59 kişi tutuklanırken 1 milyar 59 milyon 509 bin lira para ele geçirilirken 2022 yılında 62 operasyonda 101 kişi tutuklandı ve ele geçirilen miktar 7 milyar 917 milyon 116 bin lira oldu.

Güvenlik birimlerinin terörle mücadele kapsamında 2022 yılında düzenlediği operasyonlar neticesinde; 91 ölü, 797 sağ veya yaralı, 119 teslim olmak üzere 1007 terörist etkisiz hale getirilirken 7 bin 178 PKK/KCK, 15 bin 530 FETÖ, 2 bin 262 dini istismar eden, 668 sol örgüt mensupları gözaltına alındı. Bunlardan bin 448 PKK, 2 bin 30 FETÖ, 476 dini istismar eden, 89 sol örgüt mensupları tutuklandı.

DEAŞ NEFES ALAMAZ OLDU

DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlar ve alınan tedbirler neticesinde 31 Aralık 2016'dan bugüne ülkemizde tek bir eylem dahi yapamadı. DEAŞ'e yönelik bin 227 operasyon gerçekleştirilirken 2 bin 262 şüpheli gözaltına alındı, 476'sı tutuklandı. Ayrıca 251 DEAŞLI etkisiz hale getirilirken bunlardan 247'si sağ 4'ü de teslim oldu.