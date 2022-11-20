Pençe Kılıç'ta canlı yayında harekat! A Haber sınır noktasında görüntüledi

Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Pençe Kılıç Hava Harekatı'nda bombalama sürüyor.
A Haber Suriye sınırında, Türk F-16'ların Ayn El Arab'ın doğusundaki PKK hedeflerini vurmasını anbean görüntüledi.
3 ATIŞ YAPILDI DEPO VURULDU
A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz, Suriye sınırındaki bombalamanın detaylarını anlattı.
Ayn El Arab'ın doğusundaki PKK'nın mühimmat deposunun vurulduğunu belirtti. Türk F-16'larının 3 atış yaptığını belirten Yılmaz, hem obüs hem de F-16'lar ile bombalama gerçekleştiğini belirtti.
Pençe Kılıç Hava Harekatı'nın başlamasıyla 20'den fazla hedefin vurulmaya devam ettiğini de dile getiren A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz, F-16'ların Diyarbakır'dan kalkış yaparak mühimmat deposu ve vericilerin olduğu yerin bombalandığını söyledi.