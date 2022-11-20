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    • 20.11.2022 09:59
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    • 20.11.2022 10:08
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    Pençe Kılıç'ta canlı yayında harekat! A Haber sınır noktasında görüntüledi

    Son dakika haberi | Türk Silahlı Kuvvetleri gece saatlerinde Pençe Kılıç Harekatı'nın düğmesine bastı. Suriye ve Irak'ta belirlenen terör noktalarına bomba yağdırıldı. Sınır hattında bulunan A Haber ekipleri, F-16'ların Ayn El Arab'ın doğusundaki PKK hedeflerinin vurulmasını saniye saniye görüntüledi.

    Pençe Kılıç’ta canlı yayında harekat

    Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Pençe Kılıç Hava Harekatı'nda bombalama sürüyor.

    A Haber Suriye sınırında, Türk F-16'ların Ayn El Arab'ın doğusundaki PKK hedeflerini vurmasını anbean görüntüledi.

    Teröristlerin inleri başlarına yıkılmaya devam ediyor!

    3 ATIŞ YAPILDI DEPO VURULDU
    A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz, Suriye sınırındaki bombalamanın detaylarını anlattı.

    Ayn El Arab'ın doğusundaki PKK'nın mühimmat deposunun vurulduğunu belirtti. Türk F-16'larının 3 atış yaptığını belirten Yılmaz, hem obüs hem de F-16'lar ile bombalama gerçekleştiğini belirtti.

    Pençe Kılıç Hava Harekatı'nın başlamasıyla 20'den fazla hedefin vurulmaya devam ettiğini de dile getiren A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz, F-16'ların Diyarbakır'dan kalkış yaparak mühimmat deposu ve vericilerin olduğu yerin bombalandığını söyledi.
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    Suriye ve Irak’ın kuzeyine hava harekatı!
    Haberler Güncel Pençe Kılıç'ta canlı yayında harekat! A Haber sınır noktasında görüntüledi
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