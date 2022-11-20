Türkiye Suriye son dakika haberleri! Kobani nerede, Ayn El Arab nedir - haritada nerede? Pençe Kılıç Hava Harekatı ile hangi bölgeler vuruluyor?

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki hedefler hava harekatıyla vurulmaya başlandı. İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının ardından MSB harekete geçti ve Pençe Kılıç Harekatı başladı. Peki, Kobani nerede, Ayn El Arab nedir - haritada nerede? Pençe Kılıç Hava Harekatı ile hangi bölgeler vuruluyor?
Türk Silahlı Kuvvetleri terör hedeflerine karşı "Pençe Kılıç" hava harekatı düzenledi.
Mersin'deki Polis Evi ve İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırılarının ardından Suriye'nin kuzeyi adres olarak gösterilmişti. Bir harekat için hazırlık yapıldı ve düğmeye basıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) operasyonu " Hesap zamanı , alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor" mesajıyla duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada Pençe Kılıç hava harekatının terörü kaynağında yok etmek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın terörü kaynağında yok etmek amacıyla BM Antlaşmasının 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.
HAREKATIN ADI: PENÇE KILIÇ
Bakanlıktan harekata ilişkin yapılan açıklamada, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde PKK/KCK/YPG'li teröristler tarafından Türkiye'ye saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere Pençe-Kılıç Hava Harekatı icra edildiği belirtilerek, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın terörü kaynağında yok etmek amacıyla BM Antlaşmasının 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda gerçekleştirildiği bildirildi.