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    • 20.11.2022 09:58
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    Türkiye Suriye son dakika haberleri! Kobani nerede, Ayn El Arab nedir - haritada nerede? Pençe Kılıç Hava Harekatı ile hangi bölgeler vuruluyor?

    Suriye ve Irak'ın kuzeyine Pençe Kılıç adında yeni bir hava harekatı düzenlendi. Gece saatlerinde başlayan harekatla terör hedefleri tek tek imha ediliyor. MSB'den yapılan açıklamada "Hesap zamanı , alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor" denildi. Peki, Kobani nerede, Ayn El Arab nedir - haritada nerede? Pençe Kılıç Hava Harekatı ile hangi bölgeler vuruluyor?

    takvim.com.tr
    Türkiye Suriye son dakika haberleri!

    Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki hedefler hava harekatıyla vurulmaya başlandı. İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının ardından MSB harekete geçti ve Pençe Kılıç Harekatı başladı. Peki, Kobani nerede, Ayn El Arab nedir - haritada nerede? Pençe Kılıç Hava Harekatı ile hangi bölgeler vuruluyor?

    Türk Silahlı Kuvvetleri terör hedeflerine karşı "Pençe Kılıç" hava harekatı düzenledi.

    Mersin'deki Polis Evi ve İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırılarının ardından Suriye'nin kuzeyi adres olarak gösterilmişti. Bir harekat için hazırlık yapıldı ve düğmeye basıldı.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) operasyonu " Hesap zamanı , alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor" mesajıyla duyurdu.

    MSB'den yapılan açıklamada Pençe Kılıç hava harekatının terörü kaynağında yok etmek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

    MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın terörü kaynağında yok etmek amacıyla BM Antlaşmasının 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

    HAREKATIN ADI: PENÇE KILIÇ

    Bakanlıktan harekata ilişkin yapılan açıklamada, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde PKK/KCK/YPG'li teröristler tarafından Türkiye'ye saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere Pençe-Kılıç Hava Harekatı icra edildiği belirtilerek, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın terörü kaynağında yok etmek amacıyla BM Antlaşmasının 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda gerçekleştirildiği bildirildi.



        50'DEN FAZLA HAVA ARACI KATILDI

        Harekata Diyarbakır ve Malatya başta olmak üzere Türkiye'nin bir çok hava üssünden kalkan 50'den fazla hava aracı katıldı. Harekat havadan erken ihbar ve komuta kontrol uçağı ile tanker uçaklar da destek verdi.
        Akıncı, Bayraktar TB2 ve Anka silahlı insansız hava araçları da Suriye hava sahasında harekata hem hedef tespiti hem de taşıdıkları hassas güdümlü bombalarla katıldı.

        TERÖR HEDEFLERİ BÖYLE VURULDU

        Harekatta savaş uçakları, lazer güdümlü ve sığınak delici bombalarla onlarca hedefi imha etti. Sınırda konuşlu topçu bataryaları da harekata destek verdi.

        Harekatta ağırlıklı olarak Suriye'nin kuzeyinde YPG kontrülündeki Ayn El Arap, Tel Rıfat ve Derik çevresindeki hedefler imha edildi.

        Hava harekatının Irak ayağında ise Sincar ve çevresindeki terör hedefleri bombalandı.

        Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'de bugüne kadar 5 harekat düzenledi. Pençe Kılıç harekatıyla uzun zaman sonra ilk kez hava harekatı düzenlenmiş oldu. Suriye hava sahasında kontrol uzun zamandır Rusya ve ABD'nin elinde bulunuyor.

        KOBANİ NEREDE?

        Kobani veya Ayn el-Arab, Suriye'de bir kent. Türkiye'nin Şanlıurfa, Suruç ilçesinin güneyinde yer alır. İlçe ile Kobani arasında ise çok kısa bir mesafe bulunuyor. 54.681 nüfusa sahiptir. 2012'de terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin kontrolüne geçinceye kadar Suriye'nin Halep İli'nin, Ayn el-Arab İlçesi'nin merkezi idi.

        KOBANİ HARİTADAKİ YERİ

        Kobani ya da Ayn El-Arab, Suriye'de bir kenttir. 55 bin kişilik bir nüfusa sahip Kobani, Mürşitpınar'ın güneyinde, Termik'in Kuzeyi'nde bulunur. Türkiye'ye sınırı vardır.

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        Suriye ve Irak’ın kuzeyine hava harekatı!
        Haberler Güncel Türkiye Suriye son dakika haberleri! Kobani nerede, Ayn El Arab nedir - haritada nerede? Pençe Kılıç Hava Harekatı ile hangi bölgeler vuruluyor?
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