Türkiye Suriye son dakika haberleri! Kobani nerede, Ayn El Arab nedir - haritada nerede? Pençe Kılıç Hava Harekatı ile hangi bölgeler vuruluyor?





50'DEN FAZLA HAVA ARACI KATILDI

Harekata Diyarbakır ve Malatya başta olmak üzere Türkiye'nin bir çok hava üssünden kalkan 50'den fazla hava aracı katıldı. Harekat havadan erken ihbar ve komuta kontrol uçağı ile tanker uçaklar da destek verdi.

Akıncı, Bayraktar TB2 ve Anka silahlı insansız hava araçları da Suriye hava sahasında harekata hem hedef tespiti hem de taşıdıkları hassas güdümlü bombalarla katıldı.

TERÖR HEDEFLERİ BÖYLE VURULDU

Harekatta savaş uçakları, lazer güdümlü ve sığınak delici bombalarla onlarca hedefi imha etti. Sınırda konuşlu topçu bataryaları da harekata destek verdi.



Harekatta ağırlıklı olarak Suriye'nin kuzeyinde YPG kontrülündeki Ayn El Arap, Tel Rıfat ve Derik çevresindeki hedefler imha edildi.

Hava harekatının Irak ayağında ise Sincar ve çevresindeki terör hedefleri bombalandı.



Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'de bugüne kadar 5 harekat düzenledi. Pençe Kılıç harekatıyla uzun zaman sonra ilk kez hava harekatı düzenlenmiş oldu. Suriye hava sahasında kontrol uzun zamandır Rusya ve ABD'nin elinde bulunuyor.