Pençe Kılıç Harekatı'nın arkasındaki gizli mesaj ne? MSB neden bu ismi seçti? A Haber canlı yayınında açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak ve Suriye'de PKK/YPG unsurlarına yönelik bir hava harekatı gerçekleştirildiği paylaşıldı.
HESAP ZAMANI!
MSB tarafından yapılan açıklamada "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" ifadeleri kullanılarak operasyonun başlatıldığı duyuruldu.
PENÇE KILIÇ HAVA HAREKATI
Operasyonun adına ilişkin de açıklama yapan MSB "Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere PENÇE KILIÇ HAVA HAREKÂTI icra edildi." paylaşımında bulundu.
Terör ve Güvenlik Uzmanı Prof.Dr. Esat Arslan operasyonun adına A Haber ekranlarında önemli değerlendirmelerde bulundu.