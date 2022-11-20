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    • 20.11.2022 07:12
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    Pençe Kılıç Harekatı'nın arkasındaki gizli mesaj ne? MSB neden bu ismi seçti? A Haber canlı yayınında açıkladı

    Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanlığı gece saatlerinde yaptığı açıklama ile Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK/YPG unsurlarına yönelik Pençe Kılıç Hava Harekatı düzenlediğini bildirdi. Operasyonla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan, operasyonun adındaki gizli mesaja dikkat çekti.

    Pençe Kılıç Harekatı’nın arkasındaki gizli mesaj ne?

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak ve Suriye'de PKK/YPG unsurlarına yönelik bir hava harekatı gerçekleştirildiği paylaşıldı.

    HESAP ZAMANI!
    MSB tarafından yapılan açıklamada "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" ifadeleri kullanılarak operasyonun başlatıldığı duyuruldu.

    PENÇE KILIÇ HAVA HAREKATI
    Operasyonun adına ilişkin de açıklama yapan MSB "Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere PENÇE KILIÇ HAVA HAREKÂTI icra edildi." paylaşımında bulundu.

    Terör ve Güvenlik Uzmanı Prof.Dr. Esat Arslan operasyonun adına A Haber ekranlarında önemli değerlendirmelerde bulundu.

        İşte Arslan'ın sözlerinde öne çıkanlar:

        KARA HAREKATININ SİNYALİ
        Bir kere "Pençe Kılıç" olarak adlandırılması çok önemli. Bu isim bir kara harakatının geleceğini ve bu operasyonun kara harekatıyla taçlandırılacağını gösteriyor.

        YPG TOPRAKLARININ İKİYE BÖLÜNMESİ
        Bu isimle ilgili tekrar söylüyorum kara harekatının net bir sinyalidir. Burada kılıçı YPG topraklarının ikiye bölünmesi olarak da yorumlayabiliriz. Bu harekatın temel amaçlarından biri olabilir.

        RUSYA HAVA SAHASINI KOMPLE AÇTI
        Bu harekat yapılırken Rusya hava sahasını Türkiye'ye ağzına kadar açtı.

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